Найшвидший Wi-Fi: незабаром MediaTek представить зв'язок 7-го покоління (відео)

Нова технологія бездротового зв'язку має шанси стати популярнішою за Wi-Fi 6E, яку сьогодні на ринку повсюдно впроваджують технологічні компанії.

Wi-Fi 7 буде презентовано китайською компанією MediaTek на виставці CES, яка відбудеться в січні 2022 року в Лас-Вегасі (США). Про це повідомляє видання "pcmag.com".

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"Ми збираємося впровадити Wi-Fi 7 якнайшвидше, тому що ми хочемо бути лідерами ринку, і метавсесвіт буде нашим", — пожартував Джеймс Чен, заступник віцепрезидента з маркетингу.

Однак, зазначає видання, у його жарті є частка правди, і вона є досить великою. Справа в тому, що мережеві адаптери для Wi-Fi 6E коштують досить дорого. Наприклад, за RAXE500 від Netgear просять $600. Тому мета китайської компанії знизити цінник на апаратуру для бездротового зв'язку нового покоління та конкурувати із "залізом" для 6E. За словами Кевіна Кітинга, директора MediaTek з глобальних зв'язків з громадськістю, компанія має намір скористатися чудовою можливістю: поки інші виробники намагатимуться продавати свої дорогі моделі адаптерів для Wi-Fi 6E, MediaTek представить на ринку більш дешеву та інноваційну альтернативу.

Нові моделі смартфонів преміум-класу працюють з Wi-Fi 6E, проте MediaTek нещодавно анонсувала низку нових чипсетів, які зможуть забезпечити не лише роботу зв'язку покоління 6E, а й 7-го покоління також, вважають журналісти.

"Повсюдне впровадження протоколу Wi-Fi 7, також відомого як 802.11be, має відбутися за кілька років. За інформацією, що в нас є, це станеться не раніше 2024 року, але схоже, що виробники мікросхем форсують події. Поряд з MediaTek, Intel і Qualcomm також готуються запровадити нову технологію, хоча конкретної дати анонсу вони не називали", — йдеться в матеріалі.

У компанії вважають, що Wi-Fi 7 "принесе значні покращення порівняно з 6E", маючи на увазі швидкість роботи. Також інженери впевнені, що 7 здатна буде краще впоратися з перешкодами від інших мереж, що перебувають поблизу.

"При тій же кількості антен Wi-Fi 7 працюватиме у 2,4 рази швидше, ніж Wi-Fi 6E", — сказав Джеймс Чен. "А ось різниці між швидкістю Wi-Fi 6 та 6E не буде".

Раніше ми повідомляли про те, що НАСА запустить мережі, що працюють у 100 разів швидше, ніж останнє покоління Wi-Fi.