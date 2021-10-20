Із космосу на Землю: NASA готується до запуску лазерного інтернету (відео)

Супутник Міноборони США пересилатиме дані із Землі на МКС і назад. Очікується, що мережа працюватиме в 100 разів швидше за WiFi.

Національне космічне агентство США (NASA) готується запустити лазерний ретранслятор для космічного зв'язку цієї осені не раніше 22 листопада.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Таке оголошення організація розмістила на офіційному сайті.

На навколоземній орбіті інженери використовують лазерний ретранслятор (LCRD), щоб за допомогою інфрачервоних променів передавати інформацію з космосу на Землю та назад. Нова система зв'язку значно збільшить обсяг даних, який можна передати по одній лінії зв'язку, а одночасно з цим дозволить зменшити розміри, вагу та потужність передавачів, щоб заощадити місце й електроенергію на космічних кораблях. LCRD стане першим двостороннім лазерним ретранслятором зв'язку NASA.

У травні обладнання доставили на об'єкт Astrotech Space Operations в Тітусвіллі, штат Флорида, де встановили на корабель-носій Atlas V. Зараз він проходить останні тести перед запуском у космос із космодрому на мисі Канаверал. Корабель доставить систему разом із супутником Міноборони США STPSat-6 на висоту 35,4 тис. км над поверхнею Землі. Після цього інженери з оперативного центру в Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, активують ретранслятор.

Перший час за допомогою LCRD надсилатимуть текстові повідомлення між наземними станціями, але пізніше будуть підключені й космічні об'єкти, такі як МКС. У межах експерименту з центру управління на супутник направлять радіочастотний сигнал, а звідти отримають уже оптичний, що містить дані про стан апарату. Учасники космічних місій за допомогою лазерного інтернету NASA зможуть відправляти інформацію в ретранслятор, який доставить їх на Землю.

"LCRD створює безперервний шлях для даних, що надходять від космічних місій до наземних станцій на Землі, утворюючи закінчену наскрізну систему. Крім того, здатність LCRD як відправляти, так і отримувати дані від місій і наземних станцій робить систему двосторонньою", — підкреслило NASA в повідомленні.

Зараз більшість місій NASA використовують радіочастотний інтернет для передачі даних на корабель або з нього. Такі технології успішно застосовуються з самого початку освоєння космосу, проте незабаром вони не зможуть впоратися зі зростаючим обсягом інформації. Тому вчені впроваджують оптичний зв'язок, пропускна здатність якого до 100 разів вища.

Раніше вчені придумали, як можна запустити квантовий інтернет із супутників. Для цього необхідно використовувати спеціальні сховища квантової пам'яті, пристрої-репітери й ефект квантової заплутаності, завдяки якій частки зв'язуються одна з одною навіть на великій відстані.

Писали також, що супутники для космічного інтернету Starlink можуть відстежувати пристрої на Землі з точністю до 8 метрів. На думку американських учених, технологія незабаром зможе замінити GPS.