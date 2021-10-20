Из космоса на Землю: NASA готовится к запуску лазерного Интернета (видео)

Спутник Минобороны США будет пересылать данные с Земли на МКС и обратно. Ожидается, что сеть будет работать в 100 раз быстрее WiFi.

Национальное космическое агентство США (NASA) готовится запустить лазерный ретранслятор для космической связи этой осенью, не ранее 22 ноября.

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Такое объявление организация разместила на официальном сайте.

На околоземной орбите инженеры используют лазерный ретранслятор (LCRD), чтобы при помощи инфракрасных лучей передавать информацию из космоса на Землю и обратно. Новая система связи значительно увеличит объем данных, который можно передать по одной линии связи, а одновременно с этим позволит уменьшить размеры, вес и мощность передатчиков, чтобы сэкономить место и электроэнергию на космических кораблях. LCRD станет первым двусторонним лазерным ретранслятором связи NASA.

В мае оборудование доставили на объект Astrotech Space Operations в Титусвилле, штат Флорида, где установили на корабль-носитель Atlas V. В настоящее время он проходит последние тесты перед запуском в космос с космодрома на мысе Канаверал. Корабль доставит систему вместе со спутником Минобороны США STPSat-6 на высоту 35,4 тыс. км над поверхностью Земли. После этого инженеры из оперативного центра в Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, активируют ретранслятор.

Первое время с помощью LCRD будут передавать текстовые сообщения между наземными станциями, но позже будут подключены и космические объекты, такие как МКС. В рамках эксперимента из центра управления на спутник направят радиочастотный сигнал, а оттуда получат уже оптический, содержащий данные о состоянии аппарата. Участники космических миссий при помощи лазерного Интернета NASA смогут отправлять информацию в ретранслятор, который доставит их на Землю.

"LCRD создает непрерывный путь для данных, поступающих от космических миссий к наземным станциям на Земле, образуя законченную сквозную систему. Кроме того, способность LCRD как отправлять, так и получать данные от миссий и наземных станций делает систему двусторонней", — подчеркнуло NASA в сообщении.

В настоящее время большинство миссий NASA используют радиочастотный Интернет для передачи данных на корабль или с него. Такие технологии успешно применяются с самого начала освоения космоса, однако вскоре они не смогут справиться с растущим объемом информации. Поэтому ученые внедряют оптическую связь, пропускная способность которой до 100 раз выше.

Ранее ученые придумали, как можно запустить квантовый Интернет со спутников. Для этого необходимо использовать специальные хранилища квантовой памяти, устройства-репитеры и эффект квантовой запутанности, благодаря которой частицы связываются друг с другом даже на большом расстоянии.

Писали также, что спутники для космического Интернета Starlink могут отслеживать устройства на Земле с точностью до 8 метров. По мнению американских ученых, технология вскоре сможет заменить GPS.