Литий-ионные аккумуляторы подешевели на 97%: ученые объяснили почему (видео)

Батареи такого типа выпускаются вот уже 30 лет, и за это время их себестоимость снизилась благодаря исследованиям в области химии и материаловедения.

Стоимость перезаряжаемых литий-ионных батарей, используемых в телефонах, ноутбуках и автомобилях, резко упала за последние 30 лет, т.е. с момента их выпускав 1991 году. Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) попытались выяснить причины снижения себестоимости li-ion аккумуляторов и спрогнозировать развитие технологии в дальнейшем. Об этом сообщает news.mit.edu.

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Изучив множество документов и научных статей, ученые Мики Зиглер и Джессика Транчик пришли к выводу, что за 30 лет своего существования батареи существенно "потеряли в цене" — их себестоимость упала на 97%. По словам Транчик, когда они начали заниматься этим вопросом, то увидели, что снижение затрат на производство не влияло на качество, потому как год от года улучшались показатели плотности энергии и удельной энергии. Эксперты отметили, что технология производства литий-ионных аккумуляторов улучшалась с той же скоростью, что и технология производства солнечных батарей, подчеркивая, что разработка "зеленых" источников энергии не отстает от других широко распространенных и привычных процессов.

Ученым пришлось нелегко, ведь крупные компании, такие как Apple или Tesla, покупают батареи миллионами или производят их сами по ценам, которые оговариваются или учитываются внутри компании, но никогда не раскрываются публично. Однако они установили, что на снижение себестоимости повлияли инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в области материаловедения и химии, в то время как экономия за счет снижения объемов производства практически не способствовала сокращению цены. Так, часть снижения затрат (более чем на 50%), пришлась на деятельность, связанную с исследованиями и разработками, финансируемыми как частным сектором, так и государствами.

Помимо стоимости, вес и объем также являются ключевыми факторами как для транспортных средств, так и для портативной электроники. И команда добавила эти критерии, которые также повлияли на конечный продукт.

"Литий-ионные батареи стали популярными, потому что они позволили людям носить электронику с собой повсюду, потому что позволили изготавливать электроинструменты, которые долго служат и обладают большей мощностью, и потому что позволили нам создавать автомобили, которые могут обеспечить достаточный запас хода", — говорят специалисты, акцентируя на том, что такого типа аккумуляторы еще долго будут оставаться в фаворе и что инженеры и химики продолжат их совершенствовать.

Ранее мы сообщали о том, что в течение 13-ти лет батареи для электромобилей существенно подешевели.