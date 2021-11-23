Літій-іонні акумулятори подешевшали на 97%: учені пояснили чому (відео)

Батареї такого типу випускають ось уже 30 років, і за цей час їхня собівартість знизилася завдяки дослідженням у галузі хімії та матеріалознавства.

Вартість літій-іонних перезаряджуваних батарей, що використовуються в телефонах, ноутбуках і автомобілях, різко впала за останні 30 років, тобто з моменту їх випуску 1991 року. Дослідники з Массачусетського технологічного інституту (MIT) спробували з'ясувати причини зниження собівартості li-ion акумуляторів і спрогнозувати розвиток технології надалі. Про це повідомляє news.mit.edu.

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Вивчивши безліч документів і наукових статей, учені Мікі Зіглер і Джесіка Транчик дійшли висновку, що за 30 років свого існування батареї суттєво "втратили в ціні" — їхня собівартість впала на 97%. За словами Транчик, коли вони почали займатися цим питанням, то побачили, що зниження витрат на виробництво не впливало на якість, тому що з року в рік покращувалися показники щільності енергії та питомої енергії. Експерти зазначили, що технологія виробництва літій-іонних акумуляторів покращувалась із тією ж швидкістю, що й технологія виробництва сонячних батарей, наголошуючи на тому, що розробка "зелених" джерел енергії не відстає від інших широко поширених і звичних процесів.

Ученим довелося нелегко, адже великі компанії, такі як Apple чи Tesla, купують батареї мільйонами або виробляють їх самі за цінами, які обумовлюються чи враховуються всередині компанії, але ніколи не розкриваються публічно. Однак вони встановили, що на зниження собівартості вплинули інвестиції в науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) у галузі матеріалознавства та хімії, тоді як економія за рахунок зниження обсягів виробництва практично не сприяла скороченню ціни. Так, частина зниження витрат (більш ніж на 50%) припала на діяльність, пов'язану з дослідженнями та розробками, що фінансуються як приватним сектором, так і державами.

Крім вартості, вага й об'єм також є ключовими факторами як для транспортних засобів, так і для портативної електроніки. І команда додала ці критерії, що також уплинули на кінцевий продукт.

"Літій-іонні батареї стали популярними, тому що вони дозволили людям носити електроніку з собою всюди, тому що дозволили виготовляти електроінструменти, які довго служать і мають більшу потужність, і тому що дозволили нам створювати автомобілі, які можуть забезпечити достатній запас ходу", — кажуть фахівці, акцентуючи на тому, що такого типу акумулятори ще довго залишатимуться у фаворі та що інженери та хіміки продовжать їх удосконалювати.

Раніше ми повідомляли про те, що протягом 13 років батареї для електромобілів істотно подешевшали.