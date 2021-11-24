Черная пятница 2021. Топ-5 ноутбуков, которые выгодно продаются со скидками

Распродажа ноутбуков в Черную пятницу позволит приобрести новый MacBook Pro, который вышел в 2021 году, и другие модели известных брендов.

В Черную пятницу 2021 ноутбуки значительно подешевели, но не все из них стоит покупать. В украинских магазинах наблюдается большой разброс цен и акционных моделей. Фокус расскажет, где выгоднее купить гаджеты в Черную пятницу.

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При подготовке материала мы изучили ассортимент самых крупных магазинов Украины: "Алло", "Цитрус", Comfy, "Фокстрот" и Эльдорадо – как правило, у них самые выгодные предложения, есть гарантия и сервисное обслуживание. В случае, если эти ритейлеры не предлагают интересующую модель, ориентировались на онлайн-магазины с высокими оценками в сервисе Hotline, которые предлагают в Черную пятницу ноутбуки со скидками.

Apple MacBook Pro M1 2021

Apple выпустила новую модель своего ноутбука в 2021 году и еще не успела отгрузить их в Украину. Несмотря на это, крупные ритейлеры в Черную пятницу MacBook Pro удешевили примерно на 10 тысяч гривен. Некоторые прямо сейчас предлагают оформить предзаказ, чтобы не упустить выгодное предложение.

Характеристики ноутбука Apple MacBook Pro M1 2021

Диагональ: 14,2", 16"

Разрешение экрана: 3024x1964

Тип матрицы: Retina

Процессор: Apple M1 Pro (3,20 ГГц)

Видеокарта: Apple M1 Graphics, использует ОЗУ.

Оперативная память: 16 ГБ, LPDDR4X SDRAM

Объем жесткого диска: SSD 512 Гб

Разъемы: 3 x Thunderbolt 3 (USB-C), 1 x 3.5 мм для наушников, 1 х HDMI, 1 х разъем питания MagSafe 3, 1 х слот для карт SDXC.

Аккумулятор: 70 Вт/ч

Особенности: веб-камера FaceTime HD 1080p, подсветка клавиатуры, сканер отпечатка пальца, шесть динамиков Hi-Fi, поддержка Dolby Atmos, три микрофона.

Стоимость покупки Apple MacBook Pro M1 2021 по предзаказу в Украине:

“Алло” 69 999 грн (14") 87 999 (16") “Цитрус” 69 999 грн (14") 87 999 грн (16") “Фокстрот” 69 999 грн (14") 87 999 грн (16") Comfy 69 999 грн (14") “Эльдорадо” нет в наличии

[ + – ] Ноутбук Apple MacBook Pro M1 2021 — видеообзор

Apple MacBook Air 2020

"Облегченная" версия ноутбука, которую компания Apple выпустила в конце 2020 года. Она одной из первых получила фирменный процессор M1 с архитектурой ARM. Во время распродажи на ноутбуки в Черную пятницу скидки на этот "Макбук" составляют около 4 тысяч гривен.

Характеристики ноутбука Apple MacBook Air 2020

Диагональ: 13,3"

Разрешение экрана: 2560x1600

Тип матрицы: Retina

Процессор: Apple M1 (3,2 ГГц)

Видеокарта: Apple M1 Graphics, использует ОЗУ.

Оперативная память: 8 ГБ

Объем жесткого диска: SSD 256 ГБ

Разъемы: 2 x Thunderbolt 3 (USB 4), 1 x 3,5 мм для наушников

Аккумулятор: 49,9 Вт/ч

Особенности: FaceTime HD 720p, стереодинамики, Dolby Atmos, подсветка клавиатуры, сканер отпечатка пальца.

Стоимость Apple MacBook Air в Черную пятницу:

“Алло” 32 499 грн “Цитрус” 32 499 грн “Фокстрот” 32 499 грн Comfy 32 499 грн “Эльдорадо” 32 499 грн

[ + – ] Ноутбук Apple MacBook Air 2020 — видеообзор

ASUS VivoBook 15 OLED (K513EP)

Самая доступная модель с OLED‑экраном, которая завоевала популярность по всему миру. Модель предлагает хорошее сочетание цены и качества, а в "Черную пятницу" ноутбуки ASUS продаются с большими скидками (до 3 тысяч гривен).

Характеристики ноутбука ASUS VivoBook 15 OLED

Диагональ: 15,6"

Разрешение экрана: 1920x1080

Тип матрицы: OLED

Процессор: 4-ядерный Intel Core i5-1135G7 (2.6 — 4.4 ГГц)

Видеокарта: nVidia GeForce MX330 (2 ГБ)

Оперативная память: DDR4 16 ГБ

Объем жесткого диска: SSD 512 ГБ

Разъемы: 1 x HDMI 1.4, 1 x Audioport, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x Micro SD

Аккумулятор: 42 Вт/ч

Особенности: Сканер отпечатка пальца, встроенные динамики и микрофон, алюминиевый корпус.

Где купить ноутбук ASUS VivoBook 15 OLED в Черную пятницу:

“Алло” 26 999 грн “Цитрус” 26 999 грн (модель K513EP-L1566) “Фокстрот” нет в наличии Comfy 26 999 грн “Эльдорадо” 26 999 грн

[ + – ] Ноутбук ASUS VivoBook 15 OLED — видеообзор

Xiaomi RedmiBook Pro 14

Ноутбук Xiaomi в "Черную пятницу" получил скидку до 4 тысяч гривен в украинских интернет-магазинах. Производитель позиционирует эту среднебюджетную модель, как оптимальный вариант для работы, учебы и развлечений, таких как видеоигры. Модели от Xiaomi в Украине продаются далеко не во всех популярных магазинах, однако есть варианты, где купить ноутбук в "Черную пятницу".

Характеристики ноутбука Xiaomi RedmiBook Pro 14

Диагональ: 14"

Разрешение экрана: 2560x1600

Тип матрицы: IPS Super Retina

Процессор: 4-ядерный Intel Core i5-11300H (2.6 — 4.4 ГГц)

Видеокарта: nVidia GeForce MX450 (2 ГБ)

Оперативная память: DDR4 16 ГБ

Объем жесткого диска: SSD 512 ГБ

Разъемы: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 2x USB 3.1 type-C, 1 x HDMI, 1 x headphone / mic-in (combo)

Аккумулятор: 56 Вт/ч

Особенности: подсветка клавиатуры, сканер отпечатка пальцев, Wi-Fi 6 стандарта, корпус из крепкого алюминиевого сплава

Стоимость ноутбука Xiaomi RedmiBook 14 II в онлайн-магазинах:

“Алло” 25 999 грн AVIC 27 390 грн EasyBay 26 357 грн STOREinUA 26 423 грн Fragment 27 999 грн

[ + – ] Ноутбук Xiaomi RedmiBook Pro 14 — видеообзор

Acer Aspire 3 A315-56

В "Черную пятницу" дешевые ноутбуки становятся еще дешевле благодаря скидкам, и в 2021 году они затронули бюджетную модель Acer Aspire 3 A315-56. На украинском рынке представлены несколько вариаций, которые практически ничем не отличаются друг от друга. Этот ноутбук не может похвастаться высокой мощностью, однако хорошо подойдет для работы или повседневных нужд.

Характеристики ноутбука Acer Aspire 3 A315-56

Диагональ: 15.6"

Разрешение экрана: 1920x1080

Тип матрицы: IPS

Процессор: Intel Core i3-1005G1 (1.2 — 3.4 ГГц)

Видеокарта: Intel UHD Graphics (Ice Lake), использует ОЗУ

Оперативная память: DDR4 8 ГБ

Объем жесткого диска: SSD 256 ГБ

Разъемы: 1 х USB 3.1, 2 х USB 2.0, 1 х HDMI, 1 x LAN RJ-45, комбо-разъем для наушников и микрофона

Аккумулятор: 36.7 Вт/ч

Особенности: слот для замка Kensington, встроенные микрофон и веб-камера, яркий экран с технологие защиты глаз Acer BlueLight Shield

Стоимость ноутбука Acer Aspire 3 A315-56:

“Алло” 16 799 грн “Цитрус” 18 899 грн; “Фокстрот” 15 555 грн Comfy 14 999 грн “Эльдорадо” 12 999 грн

[ + – ] Ноутбук Acer Aspire 3 A315-56 — видеообзор

Ранее Фокус представил топ-5 смартфонов, которые можно купить со скидками в "Черную пятницу". На время распродажи цены снизили даже на iPhone 13.