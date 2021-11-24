Чорна п'ятниця 2021 року. Топ-5 ноутбуків, які вигідно продаються зі знижками
Розпродаж ноутбуків у Чорну п'ятницю дозволить придбати новий MacBook Pro, який вийшов у 2021 році й інші моделі відомих брендів.
У Чорну п'ятницю 2021 року ноутбуки значно подешевшали, але не всі з них варто купувати. В українських магазинах спостерігається великий розкид цін та акційних моделей. Фокус розповість, де вигідніше купити гаджети у Чорну п'ятницю.
Під час підготовки матеріалу ми вивчили асортимент найбільших магазинів України: "Алло", "Цитрус", Comfy, "Фокстрот" та Ельдорадо — як правило, у них найвигідніші пропозиції, є гарантія та сервісне обслуговування. У випадку, якщо ці ритейлери не пропонують модель, що нас цікавить, орієнтувалися на онлайн-магазини з високими оцінками в сервісі Hotline, які пропонують в Чорну п'ятницю ноутбуки зі знижками.
Apple MacBook Pro M1 2021
Apple випустила нову модель свого ноутбука у 2021 році та ще не встигла відвантажити їх в Україну. Незважаючи на це, великі ритейлери у Чорну п'ятницю MacBook Pro здешевили приблизно на 10 тисяч гривень. Деякі прямо зараз пропонують оформити попереднє замовлення, щоб не пропустити вигідну пропозицію.
Характеристики ноутбука Apple MacBook Pro M1 2021
- Діагональ: 14,2", 16"
- Роздільна здатність дисплея: 3024x1964
- Тип матриці: Retina
- Процесор: Apple M1 Pro (3,20 ГГц)
- Відеокарта: Apple M1 Graphics, використовує ОЗУ.
- Оперативна пам'ять: 16 ГБ, LPDDR4X SDRAM
- Об'єм жорсткого диска: SSD 512 Гб
- Роз'єми: 3 x Thunderbolt 3 (USB-C), 1 x 3.5 мм для навушників, 1 х HDMI, 1 х роз'єм живлення MagSafe 3, 1 х слот для карток SDXC.
- Акумулятор: 70 Вт/год
- Особливості: вебкамера FaceTime HD 1080p, підсвічування клавіатури, сканер відбитка пальця, шість динаміків Hi-Fi, підтримка Dolby Atmos, три мікрофони.
Вартість покупки Apple MacBook Pro M1 2021 на замовлення:
|"Алло"
|69 999 грн (14") / 87 999 грн (16")
|"Цитрус"
|69 999 грн (14") / 87 999 грн (16")
|"Фокстрот"
|69 999 грн (14") / 87 999 грн (16")
|Comfy
|69 999 грн (14")
|"Ельдорадо"
|немає в наявності
Apple MacBook Air 2020
"Полегшена" версія ноутбука, яку компанія Apple випустила наприкінці 2020 року. Вона одна з перших здобула фірмовий процесор M1 з архітектурою ARM. Під час розпродажу на ноутбуки до Чорної п'ятниці знижки на цей "Макбук" становлять приблизно 4 тисячі гривень.
Характеристики ноутбука Apple MacBook Air 2020
- Діагональ: 13,3"
- Роздільна здатність дисплея: 2560x1600
- Тип матриці: Retina
- Процесор: Apple M1 (3,2 ГГц)
- Відеокарта: Apple M1 Graphics, використовує ОЗУ.
- Оперативна пам'ять: 8 ГБ
- Об'єм жорсткого диска: SSD 256 ГБ
- Роз'єми: 2 x Thunderbolt 3 (USB 4), 1 x 3,5 мм для навушників
- Акумулятор: 49,9 Вт/год
- Особливості: FaceTime HD 720p, стереодинаміки, Dolby Atmos, підсвічування клавіатури, сканер відбитка пальця.
Вартість Apple MacBook Air у Чорну п'ятницю:
|"Алло"
|32 499 грн
|"Цитрус"
|32 499 грн
|"Фокстрот"
|32 499 грн
|Comfy
|32 499 грн
|"Ельдорадо"
|32 499 грн
ASUS VivoBook 15 OLED (K513EP)
Найдоступніша модель з OLED-екраном, яка завоювала популярність у всьому світі. Модель пропонує гарне поєднання ціни та якості, а в "Чорну п'ятницю" ноутбуки ASUS продаються з великими знижками (до 3 тисяч гривень).
Характеристики ноутбука ASUS VivoBook 15 OLED
- Діагональ: 15,6"
- Роздільна здатність дисплея: 1920x1080
- Тип матриці: OLED
- Процесор: 4-ядерний Intel Core i5-1135G7 (2.6 — 4.4 ГГц)
- Відеокарта: nVidia GeForce MX330 (2 ГБ)
- Оперативна пам'ять: DDR4 16 ГБ
- Об'єм жорсткого диска: SSD 512 ГБ
- Роз'єми: 1 x HDMI 1.4, 1 x Audioport, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x Micro SD
- Акумулятор: 42 Вт/год
- Особливості: сканер відбитка пальця, вбудовані динаміки та мікрофон, алюмінієвий корпус.
Де придбати ноутбук ASUS VivoBook 15 OLED в Чорну п'ятницю:
|"Алло"
|26 999 грн
|"Цитрус"
|26 999 грн (модель K513EP-L1566)
|"Фокстрот"
|немає в наявності
|Comfy
|26 999 грн
|"Ельдорадо"
|26 999 грн
Xiaomi RedmiBook Pro 14
Ноутбук Xiaomi до "Чорної п'ятниці" отримав знижку до 4 тисяч гривень в українських інтернет-магазинах. Виробник позиціонує цю середньобюджетну модель, як оптимальний варіант для роботи, навчання і розваг, таких як відеоігри. Моделі від Xiaomi в Україні продаються далеко не у всіх популярних магазинах, проте є варіанти, де купити ноутбук у Чорну п'ятницю.
Характеристики ноутбука Xiaomi RedmiBook Pro 14
- Діагональ: 14"
- Роздільна здатність дисплея: 2560x1600
- Тип матриці: IPS Super Retina
- Процесор: 4-ядерний Intel Core i5-11300H (2.6 — 4.4 ГГц)
- Відеокарта: nVidia GeForce MX450 (2 ГБ)
- Оперативна пам'ять: DDR4 16 ГБ
- Об'єм жорсткого диска: SSD 512 ГБ
- Роз'єми: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 2 x USB 3.1 type-C, 1 x HDMI, 1 x headphone/mic-in (combo)
- Акумулятор: 56 Вт/год
- Особливості: підсвічування клавіатури, сканер відбитка пальців, Wi-Fi 6 стандарту, корпус із міцного алюмінієвого сплаву
Вартість ноутбука Xiaomi RedmiBook 14 II в онлайн-магазинах:
|"Алло"
|25 999 грн
|AVIC
|27 390 грн
|EasyBay
|26 357 грн
|STOREinUA
|26 423 грн
|Fragment
|27 999 грн
Acer Aspire 3 A315-56
У "Чорну п'ятницю" дешеві ноутбуки стають ще дешевшими завдяки знижкам, і в 2021 році вони торкнулися бюджетної моделі Acer Aspire 3 A315-56. На українському ринку представлено кілька варіацій, які практично нічим не відрізняються одна від одної. Цей ноутбук не може похвалитися високою потужністю, проте добре підійде для роботи чи повсякденних потреб.
Характеристики ноутбука Acer Aspire 3 A315-56
- Діагональ: 15.6"
- Роздільна здатність дисплея: 1920x1080
- Тип матриці: IPS
- Процесор: Intel Core i3-1005G1 (1.2 — 3.4 ГГц)
- Відеокарта: Intel UHD Graphics (Ice Lake), використовує ОЗУ
- Оперативна пам'ять: DDR4 8 ГБ
- Об'єм жорсткого диска: SSD 256 ГБ
- Роз'єми: 1 х USB 3.1, 2 х USB 2.0, 1 х HDMI, 1 x LAN RJ-45, комбо-роз'єм для навушників і мікрофона
- Акумулятор: 36.7 Вт/год
- Особливості: слот для замку Kensington, вбудовані мікрофон і вебкамера, яскравий екран із технологією захисту очей Acer BlueLight Shield
Вартість ноутбука Acer Aspire 3 A315-56:
|"Алло"
|16 799 грн
|"Цитрус"
|18 899 грн
|"Фокстрот"
|15 555 грн
|Comfy
|14 999 грн
|"Ельдорадо"
|12 999 грн
Раніше Фокус представив топ-5 смартфонів, які можна купити зі знижками до "Чорної п'ятниці". На час розпродажу ціни зменшили навіть на iPhone 13.