Чорна п'ятниця 2021 року. Топ-5 ноутбуків, які вигідно продаються зі знижками

Розпродаж ноутбуків у Чорну п'ятницю дозволить придбати новий MacBook Pro, який вийшов у 2021 році й інші моделі відомих брендів.

У Чорну п'ятницю 2021 року ноутбуки значно подешевшали, але не всі з них варто купувати. В українських магазинах спостерігається великий розкид цін та акційних моделей. Фокус розповість, де вигідніше купити гаджети у Чорну п'ятницю.

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Під час підготовки матеріалу ми вивчили асортимент найбільших магазинів України: "Алло", "Цитрус", Comfy, "Фокстрот" та Ельдорадо — як правило, у них найвигідніші пропозиції, є гарантія та сервісне обслуговування. У випадку, якщо ці ритейлери не пропонують модель, що нас цікавить, орієнтувалися на онлайн-магазини з високими оцінками в сервісі Hotline, які пропонують в Чорну п'ятницю ноутбуки зі знижками.

Apple MacBook Pro M1 2021

Apple випустила нову модель свого ноутбука у 2021 році та ще не встигла відвантажити їх в Україну. Незважаючи на це, великі ритейлери у Чорну п'ятницю MacBook Pro здешевили приблизно на 10 тисяч гривень. Деякі прямо зараз пропонують оформити попереднє замовлення, щоб не пропустити вигідну пропозицію.

Характеристики ноутбука Apple MacBook Pro M1 2021

Діагональ: 14,2", 16"

Роздільна здатність дисплея: 3024x1964

Тип матриці: Retina

Процесор: Apple M1 Pro (3,20 ГГц)

Відеокарта: Apple M1 Graphics, використовує ОЗУ.

Оперативна пам'ять: 16 ГБ, LPDDR4X SDRAM

Об'єм жорсткого диска: SSD 512 Гб

Роз'єми: 3 x Thunderbolt 3 (USB-C), 1 x 3.5 мм для навушників, 1 х HDMI, 1 х роз'єм живлення MagSafe 3, 1 х слот для карток SDXC.

Акумулятор: 70 Вт/год

Особливості: вебкамера FaceTime HD 1080p, підсвічування клавіатури, сканер відбитка пальця, шість динаміків Hi-Fi, підтримка Dolby Atmos, три мікрофони.

Вартість покупки Apple MacBook Pro M1 2021 на замовлення:

"Алло" 69 999 грн (14") / 87 999 грн (16") "Цитрус" 69 999 грн (14") / 87 999 грн (16") "Фокстрот" 69 999 грн (14") / 87 999 грн (16") Comfy 69 999 грн (14") "Ельдорадо" немає в наявності

[ + – ] Ноутбук Apple MacBook Pro M1 2021 — відеоогляд

Apple MacBook Air 2020

"Полегшена" версія ноутбука, яку компанія Apple випустила наприкінці 2020 року. Вона одна з перших здобула фірмовий процесор M1 з архітектурою ARM. Під час розпродажу на ноутбуки до Чорної п'ятниці знижки на цей "Макбук" становлять приблизно 4 тисячі гривень.

Характеристики ноутбука Apple MacBook Air 2020

Діагональ: 13,3"

Роздільна здатність дисплея: 2560x1600

Тип матриці: Retina

Процесор: Apple M1 (3,2 ГГц)

Відеокарта: Apple M1 Graphics, використовує ОЗУ.

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Об'єм жорсткого диска: SSD 256 ГБ

Роз'єми: 2 x Thunderbolt 3 (USB 4), 1 x 3,5 мм для навушників

Акумулятор: 49,9 Вт/год

Особливості: FaceTime HD 720p, стереодинаміки, Dolby Atmos, підсвічування клавіатури, сканер відбитка пальця.

Вартість Apple MacBook Air у Чорну п'ятницю:

"Алло" 32 499 грн "Цитрус" 32 499 грн "Фокстрот" 32 499 грн Comfy 32 499 грн "Ельдорадо" 32 499 грн

[ + – ] Ноутбук Apple MacBook Air 2020 — відеоогляд

ASUS VivoBook 15 OLED (K513EP)

Найдоступніша модель з OLED-екраном, яка завоювала популярність у всьому світі. Модель пропонує гарне поєднання ціни та якості, а в "Чорну п'ятницю" ноутбуки ASUS продаються з великими знижками (до 3 тисяч гривень).

Характеристики ноутбука ASUS VivoBook 15 OLED

Діагональ: 15,6"

Роздільна здатність дисплея: 1920x1080

Тип матриці: OLED

Процесор: 4-ядерний Intel Core i5-1135G7 (2.6 — 4.4 ГГц)

Відеокарта: nVidia GeForce MX330 (2 ГБ)

Оперативна пам'ять: DDR4 16 ГБ

Об'єм жорсткого диска: SSD 512 ГБ

Роз'єми: 1 x HDMI 1.4, 1 x Audioport, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x Micro SD

Акумулятор: 42 Вт/год

Особливості: сканер відбитка пальця, вбудовані динаміки та мікрофон, алюмінієвий корпус.

Де придбати ноутбук ASUS VivoBook 15 OLED в Чорну п'ятницю:

"Алло" 26 999 грн "Цитрус" 26 999 грн (модель K513EP-L1566) "Фокстрот" немає в наявності Comfy 26 999 грн "Ельдорадо" 26 999 грн

[ + – ] Ноутбук ASUS VivoBook 15 OLED — відеоогляд

Xiaomi RedmiBook Pro 14

Ноутбук Xiaomi до "Чорної п'ятниці" отримав знижку до 4 тисяч гривень в українських інтернет-магазинах. Виробник позиціонує цю середньобюджетну модель, як оптимальний варіант для роботи, навчання і розваг, таких як відеоігри. Моделі від Xiaomi в Україні продаються далеко не у всіх популярних магазинах, проте є варіанти, де купити ноутбук у Чорну п'ятницю.

Характеристики ноутбука Xiaomi RedmiBook Pro 14

Діагональ: 14"

Роздільна здатність дисплея: 2560x1600

Тип матриці: IPS Super Retina

Процесор: 4-ядерний Intel Core i5-11300H (2.6 — 4.4 ГГц)

Відеокарта: nVidia GeForce MX450 (2 ГБ)

Оперативна пам'ять: DDR4 16 ГБ

Об'єм жорсткого диска: SSD 512 ГБ

Роз'єми: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 2 x USB 3.1 type-C, 1 x HDMI, 1 x headphone/mic-in (combo)

Акумулятор: 56 Вт/год

Особливості: підсвічування клавіатури, сканер відбитка пальців, Wi-Fi 6 стандарту, корпус із міцного алюмінієвого сплаву

Вартість ноутбука Xiaomi RedmiBook 14 II в онлайн-магазинах:

"Алло" 25 999 грн AVIC 27 390 грн EasyBay 26 357 грн STOREinUA 26 423 грн Fragment 27 999 грн

[ + – ] Ноутбук Xiaomi RedmiBook Pro 14 — відеоогляд

Acer Aspire 3 A315-56

У "Чорну п'ятницю" дешеві ноутбуки стають ще дешевшими завдяки знижкам, і в 2021 році вони торкнулися бюджетної моделі Acer Aspire 3 A315-56. На українському ринку представлено кілька варіацій, які практично нічим не відрізняються одна від одної. Цей ноутбук не може похвалитися високою потужністю, проте добре підійде для роботи чи повсякденних потреб.

Характеристики ноутбука Acer Aspire 3 A315-56

Діагональ: 15.6"

Роздільна здатність дисплея: 1920x1080

Тип матриці: IPS

Процесор: Intel Core i3-1005G1 (1.2 — 3.4 ГГц)

Відеокарта: Intel UHD Graphics (Ice Lake), використовує ОЗУ

Оперативна пам'ять: DDR4 8 ГБ

Об'єм жорсткого диска: SSD 256 ГБ

Роз'єми: 1 х USB 3.1, 2 х USB 2.0, 1 х HDMI, 1 x LAN RJ-45, комбо-роз'єм для навушників і мікрофона

Акумулятор: 36.7 Вт/год

Особливості: слот для замку Kensington, вбудовані мікрофон і вебкамера, яскравий екран із технологією захисту очей Acer BlueLight Shield

Вартість ноутбука Acer Aspire 3 A315-56:

"Алло" 16 799 грн "Цитрус" 18 899 грн "Фокстрот" 15 555 грн Comfy 14 999 грн "Ельдорадо" 12 999 грн

[ + – ] Ноутбук Acer Aspire 3 A315-56 — відеоогляд

Раніше Фокус представив топ-5 смартфонів, які можна купити зі знижками до "Чорної п'ятниці". На час розпродажу ціни зменшили навіть на iPhone 13.