Украинским IT-специалистам платят до $4500: опубликован рейтинг зарплат программистов

Зарплата украинских айтишников выше, чем у польских. Больше всего получают IT-архитекторы и руководители команд.

Эксперты консалтинговой компании Korn Ferry проанализировали, сколько зарабатывают программисты в Украине, Польше, Германии и США. О результатах исследования они рассказали сайту "НВ Бизнес".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По данным "Опендатамедиа" за последние 2 года в Украине на 40% выросло количество физических лиц-предпринимателей, которые оказывают информационные и компьютерные услуги. За первые 9 месяцев 2021 года экспорт таких услуг вырос на 35%, а прибыль отечественного IT-бизнеса составила $4,84 млрд — почти как за весь 2020 год.

На фоне этого зарплаты украинских программистов заметно выросли:

IT-архитектор (Architect) — $4000

Старший разработчик (Senior Software Engineer) — $4000

Руководитель команды (Team Lead) — $4000

Руководитель проекта (Project Manager) — $3500

Разработчик среднего звена (Middle Software Engineer) — $3000

Тестировщик — $2000

Младший разработчик (Junior Software Engineer) — $1500

Исследование показывает, что сейчас украинцы зарабатывают больше, чем многие коллеги из Польши. Так, руководители IT-команд (team lead) в Украине получают зарплаты от $4000 до $4500, а в Польше — максимум $4072. В польских компаниях меньше минимальная ставка для руководителей проектов, разработчиков высшего и среднего уровней, однако выше — для начинающих программистов. При этом в США и Германии зарплаты в несколько раз выше.

Самыми востребованными языками программирования в мире стали Java, JavaScript, C++, PHP, и Python. Владея ими, кодировщики могут зарабатывать в Украине от $2500 до $3000.

Сейчас развиваются новые области информационных технологий, такие как машинное обучение, а значит работодателям необходимы профильные разработчики.

Кроме того, повышается спрос на экспертов по киберзащите, ведь за 2020 год количество хакерских атак с помощью ПО выросло на 358%, а при помощи вирусов-вымогателей — на 435%.

Старший консультант Korn Ferry в Украине Анастасия Смолянина считает, что росту зарплат в украинской IT-сфере поспособствовали западные инвестиции, запуск местных стартапов, появление физлиц-предпринимателей и субъектов предпринимательской деятельности (СПД) с более низкой налоговой ставкой. Повлияли также переход на удаленный режим работы в связи с пандемией и диджитализация бизнеса по всему миру.

Более 70% IT-компаний испытывают дефицит квалифицированных разработчиков, а потому пытаются переманивать специалистов и предлагать более выгодные условия при трудоустройстве. Korn Ferry прогнозируют рост зарплат и в 2022 году.

Ранее Фокус представил рейтинг лучших работодателей Украины в 2021 году. Анализ рынка труда показывает, что банки активно ищут IT-специалистов, чтобы конкурировать на интернет-рынке.