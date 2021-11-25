Українським IT-фахівцям платять до $4500: опубліковано рейтинг зарплат програмістів

Зарплата українських айтішників вища, ніж у польських. Найбільше отримують IT-архітектори та керівники команд.

Експерти консалтингової компанії Korn Ferry проаналізували, скільки заробляють програмісти в Україні, Польщі, Німеччині та США. Про результати дослідження вони розповіли сайту "НВ Бізнес".

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За даними "Опендатамедіа", за останні 2 роки в Україні на 40% зросла кількість фізичних осіб-підприємців, які надають інформаційні та комп'ютерні послуги. За перші 9 місяців 2021 року експорт таких послуг зріс на 35%, а прибуток вітчизняного IT-бізнесу становив $4,84 млрд — майже за весь 2020 рік.

На тлі цього зарплати українських програмістів помітно зросли:

IT-архітектор (Architect) — $4000

Старший розробник (Senior Software Engineer) — $4000

Керівник команди (Team Lead) — $4000

Керівник проекту (Project Manager) — $3500

Розробник середньої ланки (Middle Software Engineer) — $3000

Тестувальник — $2000

Молодший розробник (Junior Software Engineer) — $1500

Дослідження показує, що зараз українці заробляють більше, ніж багато колег із Польщі. Так, керівники IT-команд (team lead) в Україні одержують зарплати від $4000 до $4500, а в Польщі — максимум $4072. У польських компаніях менша мінімальна ставка для керівників проектів, розробників вищого та середнього рівнів, проте вища — для програмістів-початківців. При цьому в США та Німеччині зарплати в кілька разів вищі.

Найзатребуванішими мовами програмування у світі стали Java, JavaScript, C++, PHP та Python. Володіючи ними, кодувальники можуть заробляти в Україні від $2500 до $3000.

Зараз розвиваються нові галузі інформаційних технологій, такі як машинне навчання, а отже, роботодавцям необхідні профільні розробники.

Крім того, підвищується попит на експертів із кіберзахисту, адже за 2020 рік кількість атак хакерів за допомогою ПЗ зросла на 358%, а за допомогою вірусів-вимагачів — на 435%.

Старша консультантка Korn Ferry в Україні Анастасія Смоляніна вважає, що зростанню зарплат в українській IT-сфері сприяли західні інвестиції, запуск місцевих стартапів, поява фізосіб-підприємців і суб'єктів підприємницької діяльності (СПД) із нижчою податковою ставкою. Вплинули також перехід на віддалений режим роботи у зв'язку з пандемією та діджиталізація бізнесу в усьому світі.

Понад 70% IT-компаній зазнають дефіциту кваліфікованих розробників, а тому намагаються переманювати фахівців і пропонувати вигідніші умови при працевлаштуванні. Korn Ferry прогнозують зростання зарплат і у 2022 році.

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