Самый безопасный мессенджер: военные США потратили $14 млн на прокачку Wickr

Командование спецопераций США, Служба таможенного и пограничного контроля и ВВС пользуются лицензионным ПО от Wickr.

Согласно отчетам о государственных закупках, ВВС США потратили миллионы долларов на покупку лицензионного ПО от компании-разработчика Wickr. Эти документы подтверждают, что данную платформу предпочитают использовать правительство и вооруженные силы США. Хотя Wickr имеет бесплатное приложение, он также продает продукты для компаний и госструктур, сообщает vice.com.

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RAM — это продукт от Wickr, который специально предназначен для военных и официальных лиц. Они могут использовать платформу в полевых условиях, находясь на базах или дома. Продукт аккредитован Министерством обороны и включает зашифрованный текстовый чат, голосовые вызовы, обмен файлами и многое другое.

Согласно документам, пользователями мессенджера являются сотрудники агентства, которое в документах идентифицируется как "часть ВВС" и которое работает в Европе и Африке. Командование специальных операций США также пользуется сервисом от Wickr.

"Согласно отчетам о закупках, с августа 2019 года ВВС выплатили Wickr более $14 млн. Самая крупная сумма, поступившая от военных, составила $7,6 млн и была выплачена в июне прошлого года, при этом в тот период также были выплачены другие многомиллионные платежи",- пишет СМИ.

По словам журналистов, ссылающихся на отчеты, в 2017 году армия потратила $99 тыс. на продукцию Wickr. В начале этого года Служба таможенного и пограничного контроля США приобрела тоже лицензии Wickr.

Amazon Web Services (AWS) приобрела Wickr в июне этого года, напоминает медиа. AWS и ВВС не ответили на запрос о комментарии.

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