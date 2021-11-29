Найбезпечніший месенджер: військові США витратили $14 млн на прокачування Wickr

Командування спецоперацій США, Служба митного та прикордонного контролю та ВПС користуються ліцензійним ПЗ від Wickr.

Згідно зі звітами про державні закупівлі, ВПС США витратили мільйони доларів на покупку ліцензійного програмного забезпечення від компанії-розробника Wickr. Ці документи підтверджують, що цю платформу вважає за краще використовувати уряд і збройні сили США. Хоча Wickr має безкоштовну програму, він також продає продукти для компаній і держструктур, повідомляє vice.com.

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RAM — це продукт від Wickr, який спеціально призначений для військових і офіційних осіб. Вони можуть використовувати платформу в польових умовах, перебуваючи на базах або вдома. Продукт акредитований Міністерством оборони та включає зашифрований текстовий чат, голосові дзвінки, обмін файлами та багато іншого.

Згідно з документами, користувачами месенджера є співробітники агентства, яке в документах ідентифікується як "частина ВПС" і працює в Європі й Африці. Командування спеціальних операцій навіть користується сервісом від Wickr.

"Згідно зі звітами про закупівлю, з серпня 2019 року ВПС виплатили Wickr понад $14 млн. Найбільша сума, що надійшла від військових, склала $7,6 млн і була виплачена в червні минулого року, при цьому в той період також були виплачені інші багатомільйонні платежі", — пише ЗМІ.

За словами журналістів, які посилаються на звіти, 2017 року армія витратила $99 тис. на продукцію Wickr. На початку цього року Служба митного та прикордонного контролю США придбала також ліцензії Wickr.

Amazon Web Services (AWS) придбала Wickr у червні цього року, нагадує медіа. AWS та BBC не відповіли на запит про коментарі.

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