Оформление субсидий и перерасчет пенсий: Минцифра похвасталась новыми услугами "Дии"

Обновление, утверждает глава ведомства Михаил Федоров, должно сделать цифровые сервисы как можно более доступными для всех жителей страны.

В приложении "Дия" появились новые полезные соцсервисы. Теперь, не выходя из дома, можно оформить субсидию, назначение или перерасчет пенсии, получать справки о страховом и трудовом стаже и др. Об этом сообщает глава Минцифры Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

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Прежде, чтобы оформить субсидию, приходилось выстаивать в очередях, писать заявление и собирать множество справок. Жителям сел приходилось еще и ехать райцентры. В довершение всего, сотрудник ЦНАП получал с десяток запросов из различных учреждений и лишь затем мог одобрить или отклонить заявление на субсидию.

"Мы убираем всю эту бюрократию. Только одно заявление на портале Дія и ваш КЭП. Больше никаких поездок, очередей с 5 утра и справок. Все это займет ваших 30 минут онлайн. Фантастика!" — объясняет Федоров.

На портале "Дия" можно получить справки ОК-5 и ОК-7 о трудовом и страховом стаже, каковых справок, со слов министра социальной политики Марины Лазебной, ежегодно выдается примерно 3 млн. Более того, здесь можно получить выписку из реестра застрахованных лиц и справку о доходах пенсионера. Вся упомянутая документация нужна при оформлении на работу, начислении больничных, назначении пенсии или пособий по безработице.

Глава Минцифры заявляет, что их цель в том, чтобы сделать цифровые сервисы как можно более доступными для всех жителей страны, в т.ч. для людей с инвалидностью и людей старшего возраста.

Представители Минцифры говорят, что сейчас работа в сервисе "Дия" максимально автоматизирована — достаточно лишь заполнить анкету, скачать нужные документы и отправить заявку, которая выполнена в форме анкеты: нужно ответить "да" или "нет".

На онлайн-портале "Дия", объясняет министр соцполитики Марина Лазебная, заявление заполняется в течение 15 минут, чтобы его засвидетельствовать, понадобится электронная подпись, а все остальное уже подтянется автоматически.

Услуги, доступные в "Дие"

Представители Минцифры планируют в новом году работать с уже наполненным единым социальным реестром, где содержаться данные о всех клиентах соцслужб, а таких около 22 млн по всей Украине.

Сейчас портал собирает данные только о гражданах Украины. На сайте и в приложении можно получить следующие документы и справки:

биометрические паспорта

карточки налогоплательщика

свидетельства о рождении ребенка

справки ВПЛ

студенческие билеты

внутренние и международные COVID-сертификаты, а также сертификаты о выздоровлении и отрицательном тесте

Сейчас тестируется т.н. профиль избирателя, с помощью которого можно проверить место регистрации и адрес голосования.

ФЛП могут оплачивать налоги в "Дие" и проверять свои декларации.

Более того, с осени приложение в тестовом режиме позволяет военнообязанным менять регистрацию места жительства.

Ранее Фокус выяснил, почему сервис "Дия" на телефонах жителей Украины дает сбои. Представители ГП "Дия" объяснили, что электронные документы исчезают из приложения, когда проводятся регламентные технические работы.