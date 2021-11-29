"Технические работы на реестрах": в ГП "Дия" пояснили пропажу е-документов в приложении

Фокус выяснил, почему сервис на смартфонах украинских пользователей иногда сбоит.

Сегодня в соцсетях разгорелась дискуссия вокруг некорректной работы сервиса "Дия". Пользователи жаловались на то, что е-документы либо не отображаются вовсе, либо приложение подтягивает устаревшие данные. Фокус попытался разобраться в данной ситуации и запросил комментарий у эксперта по кибербезопасности, а также — у представителей госпредприятия "Дия". Ниже приводим официальный ответ ГП.

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В ГП нам ответили, что приложение "Дия" не сохраняет персональные данные, а только отражает информацию из реестров по причине разового запроса пользователя.

"Если человек вышел из приложения, то COVID-сертификаты система удаляет, чтобы обезопасить персональные и медицинские данные граждан. Медицинские данные более уязвимы, чем персональные, и поэтому по требованию Минздрава нужно каждый раз давать согласие на их обработку и делать новый запрос", — прокомментировали в ГП.

Представители сервиса заявили, что при повторной авторизации происходят новые запросы в реестры, а для COVID-сертификатов необходимо каждый раз давать согласие на передачу данных. Именно поэтому сертификат не может подгружаться автоматически, как другие документы в приложении.

Также в госпредприятии сослались на недавнее обновление системы, которое требовалось для того, чтобы сгенерировать COVID-сертификаты в "Дии" могли пользователи, у которых нет ID-карты или биометрического загранпаспорта, а есть только паспорт-книжка.

"Дия" отображает информацию из реестров. И если на момент авторизации пользователя (входа в приложение) на реестрах проводились технические работы, приложение могло не получить ответ на запрос", — рассказали Фокусу в ГП и посоветовали обращаться в службу поддержки.

Ранее мы сообщали о том, что сертификаты о вакцинации можно конвертировать в PDF-файл и распечатать, чтобы каждый раз не запрашивать данные из реестра.