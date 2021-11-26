COVID-сертификаты в формате PDF можно скачать в приложении "Дія", - Федоров

Ранее загрузить документ позволял лишь веб-портал "Дія", теперь же услуга перенесена и в мобильную версию.

Сертификат о вакцинации против коронавируса теперь можно скачать в формате PDF прямо из приложения "Дія". Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем Telegram-канале 26 ноября.

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Ранее возможность получить PDF-сертификат о вакцинации была только на веб-портале. По словам Михаила Федорова, после оформления документа в приложении многие украинцы на всякий случай дополнительно скачивают их с сайта или делают скриншоты QR.

"Теперь в несколько кликов можете это сделать в приложении", — подчеркнул министр.

Из опубликованной видеоинструкции следует, что "Дія" теперь позволяет скопировать сертификат в PDF формате, скачать в память смартфона, отправить в мессенджер Telegram, передать при помощи AirDrop, выслать по электронной почте или сразу же распечатать.

Также Федоров отметил, что сейчас услугами через портал "Дія" пользуются 11 миллионов украинцев.

"Продолжаем уничтожать бюрократию и создавать удобные сервисы онлайн", — акцентировал он.

Ранее полиция обнаружила в соцсетях более 200 тысяч предложений о фальсификации COVID-сертификата. Верховная Рада разрабатывает законопроект об уголовной ответственности за подделку документа о вакцинации.

Позже стало известно о задержании жителя Николаева, который подделал приложение "Дія". По данным генпрокуратуры, мужчина за деньги рассылал ПО, которое можно установить на смартфон для создания поддельного сертификата о вакцинации.