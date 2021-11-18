Полиция нашла в соцсетях более 200 тыс. сообщений с предложением подделать COVID-сертификат

В Раде уже занимаются законопроектом, который предусматривает уголовную ответственность за подделку сертификатов.

Мониторинг соцсетей правоохранителями определил 210 тыс. сообщений, которые предлагают подделать COVID-сертификаты. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, пишет Интерфакс-Украина.

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"У нас на сегодня 210 тыс сообщений о подделке документов", — сказала чиновница.

Этими сообщениями будет заниматься полиция.

Отметим, что парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять законопроект, согласно которому будет уголовная ответственность за подделку подобных документов.

В то же время накануне комитет поддержал предложение включить в законопроект норму об освобождении от уголовной ответственности тех граждан, которые сделали себе фальшивые сертификаты о вакцинации за деньги.

2 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который касается ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Этот законопроект предполагает штраф владельцам поддельных сертификатов о вакцинации в размере от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн или ограничения свободы сроком до двух лет.

Предусмотрена законопроектом и ответственность для медицинских работников, которые вносят ложные данные в медицинскую документацию о прививках. Для этой категории штраф будет составлять от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до трех лет.

Изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок могут повлечь за собой наказание в виде штрафа от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова предупредила владельцев поддельных COVID-сертификатов и тех, кто помогает их сделать, что им не стоит "ждать пощады" — уличенные случаи будут методично доводить до приговоров.

Также сообщалось, что в Днепре правоохранители разоблачили семейного врача, который за 22 тыс. гривен оформлял поддельные сертификаты о вакцинации.