В Днепре семейного врача поймали на взятке за выдачу поддельных COVID-документов

Медик требовал более 22 тысяч гривен за оформление десяти сертификатов вакцинации. Теперь ему грозит десять лет тюрьмы.

В Днепре правоохранители задержали семейного врача, который, по версии следствия, требовал 22 500 гривен за оформление поддельных сертификатов вакцинации для 10 работников местного предприятия. Об этом в среду, 10 ноября, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Ведомство утверждает, что медик центра первичной медико-санитарной помощи №8 требовал у сотрудника одной из компаний 22 500 гривен за оформление и выдачу ему и еще 9 коллегам фальшивых COVID-сертификатов без проведения вакцинации от коронавируса. Врача правоохранители задержали во время получения им первой части взятки в размере 12 тысяч гривен.

[ + – ] Видео задержания семейного врача после получения им взятки

"В ходе обыска правоохранители изъяли деньги и другие вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность мужчины", — добавили в полиции.

На данный момент решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды) и избрания ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и конфискацией имущества.

Напомним, первым, кому вынесли приговор за подделку COVID-сертификатов, стал медработник из Павлограда Днепропетровской области. За нарушение закона врач должен заплатить 34 тысячи гривен штрафа, также суд на год лишил его возможности работать по специальности.

Ранее Минздрав заподозрил руководство пятнадцати больниц в причастности к подделке сертификатов вакцинации.