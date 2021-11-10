У Дніпрі сімейного лікаря піймали на хабарі за видачу підроблених COVID-документів

Медик вимагав понад 22 тисячі гривень за оформлення десяти сертифікатів вакцинації. Тепер йому загрожує десять років ув'язнення.

У Дніпрі правоохоронці затримали сімейного лікаря, який за версією слідства вимагав 22 500 гривень за оформлення підроблених сертифікатів вакцинації для 10 працівників місцевого підприємства. Про це у середу, 10 листопада, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

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Відомство стверджує, що медик центру первинної медико-санітарної допомоги №8 вимагав у співробітника однієї з компаній 22 500 гривень за оформлення та видачу йому та ще 9 колегам фальшивих COVID-сертифікатів без проведення вакцинації від коронавірусу. Лікаря правоохоронці затримали під час отримання ним першої частини хабара розміром 12 тисяч гривень.

[ + – ] Відео затримання сімейного лікаря після отримання ним хабара

"Під час обшуку правоохоронці вилучили гроші та інші речові докази, що вказують на протиправну діяльність чоловіка", — додали в поліції.

Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та отримання неправомірної вигоди) та обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади терміном до трьох років та конфіскацію майна.

Нагадаємо, першим, кому винесли вирок за підробку COVID-сертифікатів, став медпрацівник із Павлограда Дніпропетровської області. За порушення закону лікар має заплатити 34 тисячі гривень штрафу, також суд на рік позбавив його можливості працювати за фахом.

Раніше МОЗ запідозрило керівництво п'ятнадцяти лікарень у причетності до підробки сертифікатів вакцинації.