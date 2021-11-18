Поліція знайшла в соцмережах понад 200 тис. повідомлень із пропозицією підробити COVID-сертифікат

У Раді вже займаються законопроєктом, що передбачає кримінальну відповідальність за підробку сертифікатів.

Моніторинг соцмереж правоохоронцями визначив 210 тис. повідомлень, які пропонують підробити COVID-сертифікати. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, пише Інтерфакс-Україна.

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"У нас на сьогодні 210 тис повідомлень про підробку документів", — сказала чиновниця.

Цими повідомленнями займатиметься поліція.

Зазначимо, що парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді ухвалити законопроєкт, згідно з яким буде кримінальна відповідальність за підробку подібних документів.

У той же час, напередодні комітет підтримав пропозицію включити до законопроєкту норму про звільнення від кримінальної відповідальності тих громадян, які зробили собі фальшиві сертифікати про вакцинацію за гроші.

2 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який стосується відповідальності за підробку документів про проведення профілактичних щеплень. Цей законопроєкт передбачає штраф власникам підроблених сертифікатів про вакцинацію в розмірі від 17 тис. грн до 34 тис. грн або обмеження волі строком до двох років.

Передбачено законопроєктом і відповідальність для медичних працівників, які вносять неправдиві дані до медичної документації про щеплення. Для цієї категорії штраф становитиме від 34 тис. грн до 68 тис. грн або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від одного до трьох років.

Виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, що підтверджують проведення профілактичних щеплень, можуть спричинити покарання у вигляді штрафу від 85 тис. грн до 170 тис. грн або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше генеральна прокурорка Ірина Венедіктова попередила власників підроблених COVID-сертифікатів і тих, хто допомагає їх зробити, що їм не варто "чекати на пощаду" — викриті випадки методично доводитимуть до вироків.

Також повідомлялося, що у Дніпрі правоохоронці викрили сімейного лікаря, який за 22 тис. гривень оформляв підроблені сертифікати про вакцинацію.