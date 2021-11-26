COVID-сертифікати у форматі PDF можна завантажити в додатку "Дія", — Федоров

Раніше завантажити документ дозволяв лише вебпортал "Дія", тепер послуга перенесена і в мобільну версію.

Сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу тепер можна завантажити у форматі PDF прямо з програми "Дія". Про це Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі 26 листопада.

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Раніше можливість отримати PDF-сертифікат про вакцинацію була лише на вебпорталі. За словами Михайла Федорова, після оформлення документа в додатку багато українців про всяк випадок додатково завантажують їх із сайту або роблять скріншоти QR.

"Тепер у кілька кліків можете це зробити в додатку", — наголосив міністр.

З опублікованої відеоінструкції випливає, що "Дія" тепер дозволяє скопіювати сертифікат у форматі PDF, завантажити в пам'ять смартфона, відправити в месенджер Telegram, передати за допомогою AirDrop, вислати електронною поштою або відразу ж роздрукувати.

Також Федоров зазначив, що наразі послугами через портал "Дія" користуються 11 мільйонів українців.

"Продовжуємо знищувати бюрократію та створювати зручні сервіси онлайн", — наголосив він.

Раніше поліція виявила в соцмережах понад 200 тисяч пропозицій фальсифікації COVID-сертифікату. Верховна Рада розробляє законопроєкт щодо кримінальної відповідальності за підробку документа про вакцинацію.

Пізніше стало відомо про затримання мешканця Миколаєва, який підробив програму "Дія". За даними генпрокуратури, чоловік за гроші розсилав програмне забезпечення, яке можна встановити на смартфон для створення підробленого сертифікату про вакцинацію.