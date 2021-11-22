Підробляв COVID-сертифікати у фейковій "Дія": у Миколаєві затримано чергового "хакера"

Молодик надавав доступ до сервісу, схожого на "Дія", за 250-650 грн і надсилав клієнтам архів із програмним забезпеченням для встановлення на телефоні.

Миколаївська прокуратура викрила неповнолітнього, який, як вважають правоохоронці, за плату надавав охочим доступ до сайту, схожого на додаток "Дія". Копії сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусної інфекції створювалися у спеціальному редакторі. Про це повідомляє телеграм-канал Офісу генпрокуратури України.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Доступ до сайту мешканець Миколаєва продавав за плату в розмірі 250-650 грн. Оплату він приймав через електронну систему одного з російських сервісів, а надалі виводив гроші власним коштом.

Після отримання оплати клієнтам надсилали архів із програмним забезпеченням, яке потрібно було встановити на телефон. На такому сайті було зареєстровано понад тисячу користувачів.

Наразі молодик підозрюється у несанкціонованому втручанні в роботу ЕОМ, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку (ч. 1 ст. 361 КК України).

[ + – ] Обшук у квартирі виробника підроблених COVID-сертифікатів

Під час обшуку співробітники поліції виявили на комп'ютері та телефоні підлітка файли фейкової програми "Дія", архіви листування з клієнтами та дані про продаж та отримання оплати.

Наразі правоохоронці намагаються блокувати всі канали розповсюдження фейкового додатку та притягають до відповідальності громадян, які купили ці сертифікати.

Нагадаємо, що поліція встановила особу другого "хакера", який підробляв додаток "Дія". Ця копія дозволяла редагувати будь-які дані про користувача. За 300 грн люди отримували COVID-паспорт, а за 100 — посвідчення водія.

Кіберполіція заарештувала 21-річного хакера, який створив фейкову Дію. Знайти та затримати виробника підробленої програми вдалося за три дні.

Раніше Фокус повідомляв, що COVID-сертифікати зараз уже неможливо видалити з програми "Дія". Що потрібно знати користувачам? Розробники прибрали кнопку "видалити", на яку скаржилися багато хто, оскільки випадковий клік видаляв сертифікат.