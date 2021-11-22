Подделывал COVID-сертификаты в фейковой "Дія": в Николаеве задержан очередной "хакер"

Молодой человек предоставлял доступ к сервису, похожему на "Дія", за 250-650 грн и присылал клиентам архив с программным обеспечением для установки на телефоне.

Николаевская прокуратура разоблачила несовершеннолетнего, который, как считают правоохранители, за плату предоставлял желающим доступ к сайту, похожему на приложение "Дія". Копии сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции создавались в специальном редакторе. Об этом сообщает телеграм-канал Офиса генпрокуратуры Украины.

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Доступ к сайту житель Николаева продавал за плату в размере 250-650 грн. Оплату он принимал через электронную систему одного из российских сервисов, а в дальнейшем выводил деньги на свой счет.

После получения оплаты клиентам присылали архив с программным обеспечением, который нужно было установить на телефоне. На таком сайте были зарегистрированы более тысячи пользователей.

Сейчас молодой человек подозреваемся в несанкционированном вмешательстве в работу ЭВМ, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ч. 1 ст. 361 УК Украины).

[ + – ] Обыск в квартире изготовителя поддельных COVID-сертификатов

Во время обыска сотрудники полиции обнаружили на компьютере и телефоне подростка файлы фейкового приложения "Дія", архивы переписки с клиентами и данные о продажах и получении оплаты.

Сейчас правоохранители пытаются блокировать все каналы распространения фейкового приложения и привлекают к ответственности граждан, купивших эти сертификаты.

Напомним, что полиция установила личность второго "хакера", который подделывал приложение "Дія". Эта копия позволяла редактировать любые данные о пользователе. За 300 грн люди получали COVID-паспорт, а за 100 — водительское удостоверение.

Киберполиция арестовала 21-летнего хакера, который создал фейковую "Дію". Найти задержать изготовителя поддельного приложения удалось за три дня.

Ранее Фокус сообщал, что COVID-cертификаты сейчас уже невозможно удалить из приложения "Дія". Что нужно знать пользователям? Разработчики убрали кнопку "удалить", на которую жаловались многие, поскольку случайный клик по ней удалял сертификат.