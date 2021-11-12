Теперь Covid-cертификаты невозможно удалить из "Дія": что нужно знать пользователям

Минцифры убрало кнопку "удалить", на которую жаловались многие пользователи приложения, потому как случайно нажав на нее, лишались своих сертификатов.

Пользователи больше не смогут удалить Covid-сертификаты в новой версии приложения "Дія". Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в своем Телеграм-канале.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, фукнция удаления сертификата о вакцинации является большой проблемой для пользователей, ведь часто срабатывала в самый неподходящий момент. Дело в том, что соответствующая кнопка "Удалить" одной из первых появлялась при открытии меню сертификата.

"Мы идентифицировали эту проблему ранее, опираясь на пользовательский опыт. И убрали вообще данную функцию "удалить сертификат", — заявил Михаил Федоров.

По его словам, новую версию приложения "Дія" уже подали на утверждение в онлайн-магазины Goole Play Market и App Store. После того, как администраторы одобрят программу, украинцы смогут скачать ее на свои Android-смартфоны и iPhone от Apple. В доказательство Михаил Федоров разместил скриншот меню Covid-сертификата из приложения "Дія", на котором отсутствует кнопка удаления цифрового документа.

[ + – ] Скриншот обновленного меню Covid-сертификата Фото: Telegram

В комментарии Фокусу пресс-служба государственного предприятия "Дія" объяснила, что для обновления желтого сертификата до уровня зеленого, желтый не нужно будет удалять — достаточно отправить новый запрос на получение обновлений. После обработки заявки данные должны автоматически обновиться.

Ранее Фокус рассказал, как получить COVID-сертификат в приложении "Дія", доступном на iOS и Android. Цифровое свидетельство о вакцинации позволит украинцам выезжать за границу и посещать общественные учреждения в "красной" зоне карантина.

Недавно в COVID-сертификаты в "Дія" исчезли в результате крупного сбоя. В Минцифры объяснили, что проблемы возникли из-за слишком высокой активности пользователей, которые пытались получить документ из-за введения новых карантинных ограничений.

Писали также, что "Дія" приостановила выдачу COVID-сертификатов и оказание всех услуг 7 ноября. как сообщил министр Михаил Федоров, это произошло из-за "переезда" приложения в новый дата-центр.