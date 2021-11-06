"Фейсбук тоже падает". "Дія" приостановит выдачу COVID-сертификатов и других документов

Украинцам следует заранее сгенерировать СOVID-сертификаты и паспорта, а также не выходить из учетной записи.

В ночь с 6 на 7 ноября украинцы не смогут сгенерировать документы и получить услуги в государственном приложении "Дія". Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров предупредил в своем Телеграм-канале.

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По его словам, сервисы будут недоступны с 00:00 до 7:00 в связи с "техническим апгрейдом" и переездом в новый дата-центр, который будет выдерживать большую нагрузку. Глава Минцифры порекомендовал заранее сгенерировать COVID-сертификат или другие документы, которые могут понадобиться в это время. Приложением можно будет воспользоваться, но только постоянно оставаясь в системе.

"Главное — не разлогиниваться из приложения. Так у вас все будет, а если выйдете — уже не закажете сертификат", — подчеркнул Михаил Федоров. — "Даже такие гиганты, как Фейсбук и Инстаграм, периодически падают. Мы хотим сделать так, чтобы у нас было ноль разлогинов и безупречная стабильность".

В приложении "Дія" уже появилось уведомление о временном прекращении услуг, которое напомнило, что COVID-сертификаты все еще можно будет получить на веб-портале. Кроме того, служба поддержки будет работать во всех аэропортах Украины — к сотрудникам можно обратиться в случае возникновения проблем перед вылетом.

На момент написания новости рейтинг приложения "Дія" в Google Play Market составлял 2,8. Пользователи жалуются на проблемы с оформлением COVID-сертификата и техподдержку:

"Худшее приложение, которое я встречала. Логики в диалоге с техподдержкой — ноль. Второй месяц электронной переписки. Меня дважды вакцинировали, но сертификат не подтягивается"; "Задумка хорошая, но приложение сырое! У меня есть водительское удостоверение с фото. Но приложение пишет что у моего удостоверения нет фото"; "Приложение вылетело не в подходящий момент, а там и паспорт, и сертификат, и водительское удостоверение"; "Постоянные глюки: то не запускается, то не грузится, то документы не отображаются"; "Приложение не работает. В интернете сообщают, что сертификаты по ковиду можно получить одним кликом, без цифрового паспорта. Не тут то было!"; "сертификат везде есть ( в базе данных, на руках, в базе на работе) а приложение найти его не может".

Ранее Михаил Федоров рассказал, как правильно генерировать COVID-паспорта в приложении "Дія". Сейчас получить сертификат о вакцинации можно с помощью разніх документов, однако есть много нюансов.

5 октября Верховная Рада приняла закон об отмене штампа в паспортах-книжках и бумажного приложения к ID-картам. Как рассказали в Минцифры, приложение и портал "Дія" теперь позволяют регистрировать фактический адрес, чтобы получать государственные услуги по месту проживания, а не прописки.

Недавно COVID-сертификаты пропали в приложении "Дія" из-за технического сбоя. Как объяснило Минцифры, неполадки возникли из-за того, что слишком много граждан пытались одновременно воспользоваться услугами. Спрос на сервис значительно вырос, ведь многие регионы Украины перешли в "красную зону", а людям нужны COVID-сертификаты.