"Фейсбук також падає". "Дія" призупинить видачу COVID-сертифікатів та інших документів

Українцям слід заздалегідь згенерувати СOVID-сертифікати та паспорти, а також не виходити з облікового запису.

У ніч із 6 на 7 листопада українці не зможуть згенерувати документи та отримати послуги у державному додатку "Дія". Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров попередив у своєму телеграм-каналі.

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За його словами, сервіси будуть недоступні з 00:00 до 7:00 через "технічний апгрейд" і переїзд до нового дата-центру, який витримуватиме велике навантаження. Глава Мінцифри порекомендував заздалегідь згенерувати COVID-сертифікат або інші документи, які можуть знадобитися в цей час. Додатком можна буде скористатися, але лише постійно залишаючись у системі.

"Головне — не розлогінюватись із додатку. Так у вас все буде, а якщо вийдете — вже не замовите сертифікат", — підкреслив Михайло Федоров. — "Навіть такі гіганти, як Фейсбук та Інстаграм, періодично падають. Ми хочемо зробити так, щоб ми мали нуль розлогінів і бездоганну стабільність".

У додатку "Дія" вже з'явилося повідомлення про тимчасове припинення послуг, яке нагадало, що сертифікати COVID все ще можна буде отримати на веб-порталі. Крім того, служба підтримки працюватиме у всіх аеропортах України — до співробітників можна звернутися у разі виникнення проблем перед вильотом.

На момент написання новини рейтинг програми "Дія" в Google Play Market складав 2,8. Користувачі скаржаться на проблеми з оформленням COVID-сертифікату та техпідтримку:

"Найгірша програма, яку я зустрічала. Логіки в діалозі з техпідтримкою — нуль. Другий місяць електронного листування. Мене двічі вакцинували, але сертифікат не підтягується"; "Задумка хороша, але додаток сирий! У мене є посвідчення водія з фото. Але додаток пише що у мого посвідчення немає фото"; "Додаток вилетів не в потрібний момент, а там і паспорт, і сертифікат, і посвідчення водія"; "Постійні глюки: то не запускається, то не завантажується, то документи не відображаються"; "Додаток не працює. В інтернеті повідомляють, що сертифікати по ковіду можна отримати одним кліком, без цифрового паспорта. Не тут то було!"; "Сертифікат скрізь є (в базі даних, на руках, в базі на роботі) а додаток знайти його не може".

Раніше Михайло Федоров розповів, як правильно генерувати COVID-паспорти у додатку "Дія". Наразі отримати сертифікат про вакцинацію можна за допомогою різних документів, проте є багато нюансів.

5 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про відміну штампу в паспортах-книжках та паперового додатку до ID-карт. Як розповіли у Мінцифри, додаток та портал "Дія" тепер дозволяють реєструвати фактичну адресу, щоб отримувати державні послуги за місцем проживання, а не прописки.

Нещодавно COVID-сертифікати зникли у додатку "Дія" через технічний збій. Як пояснило Мінцифри, проблеми виникли через те, що занадто багато громадян намагалися одночасно скористатися послугами. Попит на сервіс значно зріс, адже багато регіонів України перейшли до "червоної зони", а людям потрібні COVID-сертифікати.