"Технічні роботи на реєстрах": у ДП "Дія" пояснили зникнення е-документів у додатку

Фокус з'ясував, чому сервіс на смартфонах українських користувачів іноді працює з перебоями.

Сьогодні у соцмережах розгорілася дискусія навколо некоректної роботи сервісу Дія. Користувачі скаржилися на те, що е-документи або зовсім не відображаються, або додаток підтягує застарілі дані. Фокус спробував розібратися в цій ситуації і запитав коментар в експерта з кібербезпеки, а також у представників держпідприємства "Дія". Нижче наводимо офіційну відповідь ДП.

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У ДП нам відповіли, що програма "Дія" не зберігає персональні дані, а лише відображає інформацію з реєстрів через разовий запит користувача.

"Якщо людина вийшла з додатка, то COVID-сертифікати система видаляє, щоб убезпечити персональні та медичні дані громадян. Медичні дані більш вразливі, ніж персональні, і тому на вимогу МОЗ потрібно щоразу давати згоду на їхню обробку та робити новий запит", — прокоментували в ДП.

Представники сервісу заявили, що при повторній авторизації відбуваються нові запити до реєстрів, а для COVID-сертифікатів необхідно щоразу давати згоду на передачу даних. Саме тому сертифікат не може підвантажуватись автоматично, як інші документи в додатку.

Також у держпідприємстві послалися на нещодавнє оновлення системи, яке було потрібне для того, щоб згенерувати COVID-сертифікати в "Дії" могли користувачі, які не мають ID-картки або біометричного закордонного паспорта, а мають лише паспорт-книжку.

Дія відображає інформацію з реєстрів. І якщо на момент авторизації користувача (входу в додаток) на реєстрах проводилися технічні роботи, програма могла не отримати відповіді на запит", — розповіли Фокусу в ДП і порадили звертатися до служби підтримки.

Раніше ми повідомляли про те, що сертифікати про вакцинацію можна конвертувати в PDF-файл і роздрукувати, щоб кожного разу не вимагати дані з реєстру.