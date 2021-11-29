Оформлення субсидій і перерахунок пенсій: Мінцифра похвалилася новими послугами "Дії"

Оновлення, стверджує глава відомства Михайло Федоров, має зробити цифрові сервіси якомога доступнішими для всіх жителів країни.

У додатку "Дія"з'явились нові корисні соцсервіси. Тепер, не виходячи з дому, можна оформити субсидію, призначення чи перерахунок пенсії, отримувати довідки про страховий і трудовий стаж та ін. Про це повідомляє голова Мінцифри Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

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Насамперед, щоб оформити субсидію, доводилося вистоювати у чергах, писати заяву та збирати безліч довідок. Жителям сіл доводилося ще й їхати до райцентрів. На додачу до всього, співробітник ЦНАП отримував із десяток запитів із різних установ і лише потім міг схвалити або відхилити заяву на субсидію.

"Ми прибираємо всю цю бюрократію. Тільки одна заява на порталі "Дія" та ваш КЕП. Більше жодних поїздок, черг із 5 ранку та довідок. Все це займе ваших 30 хвилин онлайн. Фантастика!" — пояснює Федоров.

На порталі "Дія" можна отримати довідки ОК-5 та ОК-7 про трудовий і страховий стаж, яких, за словами міністерки соціальної політики Марини Лазебної, щорічно видається приблизно 3 млн. Крім того, тут можна отримати витяг із реєстру застрахованих осіб і довідку про доходи пенсіонера. Уся згадана документація потрібна при оформленні на роботу, нарахуванні лікарняних, призначенні пенсії чи допомоги з безробіття.

Глава Мінцифри заявляє, що їхня мета в тому, щоб зробити цифрові сервіси якомога доступнішими для всіх жителів країни, у т.ч. для людей із інвалідністю та людей старшого віку.

Представники Мінцифри кажуть, що зараз роботу в сервісі "Дія" максимально автоматизовано — достатньо лише заповнити анкету, скачати потрібні документи та надіслати заявку, яка виконана у формі анкети: треба відповісти "так" чи "ні".

На онлайн-порталі "Дія", пояснює міністерка соцполітики Марина Лазебна, заява заповнюється протягом 15 хвилин, щоб її засвідчити, знадобиться електронний підпис, а решта вже підтягнеться автоматично.

Послуги, доступні в "Дії"

Представники Мінцифри планують у новому році працювати з уже наповненим єдиним соціальним реєстром, де містяться дані про всіх клієнтів соцслужб, а таких близько 22 млн по всій Україні.

Наразі портал збирає дані лише про громадян України. На сайті та в додатку можна отримати такі документи та довідки:

біометричні паспорти

картки платника податків

свідоцтва про народження дитини

довідки ВПО

студентські квитки

внутрішні та міжнародні COVID-сертифікати, а також сертифікати про одужання та негативний тест

Наразі тестується т.зв. профіль виборця, за допомогою якого можна перевірити місце реєстрації й адресу голосування.

ФОП можуть сплачувати податки в "Дії" та перевіряти свої декларації.

Ба більше, з осені додаток у тестовому режимі дозволяє військовозобов'язаним змінювати реєстрацію місця проживання.

Раніше Фокус з'ясував, чому сервіс "Дія" на телефонах українців дає збої. Представники ДП "Дія" пояснили, що електронні документи зникають із застосунку, коли проводяться регламентні технічні роботи.