В Израиле разбогатевшую на биткоинах пенсионерку заподозрили в терроризме

Банк отказался выдавать женщине деньги, заработанные на криптовалютных инвестициях, требуя подтвердить источник доходов.

В Израиле в финансировании терроризма заподозрили 69-летнюю Эстер Фриман, которая стала миллионером благодаря биткоину. Подробности стали известны порталу Ynet.

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Около 8-ми лет назад израильтянка по совету родственников вложила в популярную криптовалюту 10 тыс. шекелей (около $3 тыс.), с тех пор ее активы подорожали почти до 1 млн шекелей ($316,4 тыс.). В июне этого года женщина решила снять средства, чтобы помочь одному из детей купить квартиру, однако банк Hapoalim отказался их выдавать, предполагая, что пенсионерка может отмывать деньги или финансировать террористов.

"Я выслушала своего сына и племянников, молодых парней, и решила попробовать. Я не разбираюсь в этой отрасли, как и любой обычный гражданин. Я никогда не думала, что 10 тыс. шекелей станут почти миллионом", — отметила Эстер Фриман.

В ноябре израильтянка при помощи адвокатов подала иск в окружной суд Тель-Авива с требованием выдать ей деньги, заработанные благодаря криптовалютной инвестиции. Банк же утверждает, что пенсионерка купила биткоины за наличные, поэтому невозможно определить путь перемещения средств. Кроме того они предположили, что биткоины несколько раз переводились между разными кошельками, а причина таких операций не раскрывается. Банк требует предоставить документы, подтверждающие законность транзакций.

"Природа виртуальных валют позволяют передавать их анонимно и без контроля, часто минуя необходимость использования финансовых организаций, которые занимаются борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма", — сообщили представители Hapoalim в письме, отправленном Эстер Фриман.

Женщина осталась недовольна таким ответом и заявила, что хорошо обеспечена и хранит деньги только в этом банке, при этом не занимается бизнесом или отмыванием капитала. Фриман добавила, что все четверо ее детей тоже имеют счета в Hapoalim. Как отмечается в иске, пенсионерка может подтвердить источник средств для инвестиций, она хранила токены на разных кошельках и не совершала никаких транзакций. Кроме того, летом Фриман конвертировала биткоины в фиатную валюту при помощи компании Beats of Gold.

"Существует мнение эксперта Нево Лапидот (одобренное банком), в котором говорится, что все стороны сделки определены, и риск отмывания денег в случае Эстер равен нулю. Наличные деньги являются законным средством платежа, что не запрещено никаким законом, и в частности, в отношении положений, изложенных в отношении операций с наличными деньгами в цифровом формате. В любом случае это само по себе не может привести к отказу банка в предоставлении услуги и получении средств", — утверждают адвокаты.

Как сообщается в иске, несколько инстанций, включая Верховный суд, постановили, сам факт использования цифровой валюты владельцем счета не является причиной для отказа в банковских услугах. Истец пользовался банковскими счетами около 40 лет и никогда не совершал никаких правонарушений.

"Несмотря на неоднократные судебные решения, к сожалению, некоторые банки по-прежнему беспричинно мешают невиновным клиентам выводить деньги, полученные с помощью цифровых валют. В данном случае ситуация выглядит особенно абсурдной, поскольку истец на пенсии, имеет счет в банке 40 лет и нуждается в деньгах. Искренне надеюсь, что банк опомнится и не будет необходимости в разъяснении претензии", — прокомментировал адковат Шауль Зиони.

Ранее писали, что инвестор заработал $5,7 млрд на токенах Shiba Inu, но не может их вывести. Сейчас ему придется потратить большую часть прибыли на налоги и комиссии при переводе цифровой валюты в фиатную.