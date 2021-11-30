В Ізраїлі пенсіонерку, яка розбагатіла на біткоїнах, запідозрили в тероризмі

Банк відмовився видавати жінці гроші, зароблені на криптовалютних інвестиціях, вимагаючи підтвердити джерело доходів.

В Ізраїлі у фінансуванні тероризму запідозрили 69-річну Естер Фріман, яка стала мільйонером завдяки біткоїну. Подробиці стали відомі порталу Ynet.

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Близько 8 років тому ізраїльтянка за порадою родичів вклала в популярну криптовалюту 10 тис. шекелів (близько $3 тис.), з того часу її активи подорожчали майже до 1 млн шекелів ($316,4 тис.). У червні цього року жінка вирішила забрати кошти, щоб допомогти одному з дітей купити квартиру, проте банк Hapoalim відмовився їх видавати, припускаючи, що пенсіонерка може відмивати гроші або фінансувати терористів.

"Я вислухала свого сина та племінників, молодих хлопців, і вирішила спробувати. Я не знаюся в цій галузі, як і будь-який звичайний громадянин. Я ніколи не думала, що 10 тис. шекелів стануть майже мільйоном", — зазначила Естер Фріман.

У листопаді ізраїльтянка за допомогою адвокатів подала позов до окружного суду Тель-Авіва із вимогою видати їй гроші, зароблені завдяки криптовалютній інвестиції. Банк стверджує, що пенсіонерка купила біткоїни за готівку, тому неможливо визначити шлях переміщення коштів. Крім того, вони припустили, що біткоїни кілька разів переводилися між різними гаманцями, а причина таких операцій не розкривається. Банк вимагає надати документи, які б підтверджували законність транзакцій.

"Природа віртуальних валют дозволяє передавати їх анонімно і без контролю, часто минаючи необхідність використання фінансових організацій, які займаються боротьбою з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму", — повідомили представники Hapoalim у листі, надісланому Естер Фріман.

Жінка залишилася незадоволена такою відповіддю і заявила, що добре забезпечена та зберігає гроші тільки в цьому банку, при цьому не займається бізнесом чи відмиванням капіталу. Фріман додала, що всі четверо її дітей також мають рахунки в Hapoalim. Як зазначається в позові, пенсіонерка може підтвердити джерело коштів для інвестицій, вона зберігала токени на різних гаманцях і не здійснювала жодних транзакцій. Крім того, влітку Фріман конвертувала біткоїни у фіатну валюту за допомогою компанії Beats of Gold.

"Існує думка експерта Нево Лапідот (схвалена банком), у якій йдеться, що всі сторони угоди визначені, і ризик відмивання грошей у випадку Естер дорівнює нулю. Готівка є законним засобом платежу, що не заборонено жодним законом, і зокрема щодо положень, викладених щодо операцій з готівкою у цифровому форматі. У будь-якому випадку це само по собі не може призвести до відмови банку в наданні послуги та отриманні коштів", — стверджують адвокати.

Як повідомляється в позові, кілька інстанцій, включаючи Верховний суд, ухвалили, що сам факт використання цифрової валюти власником рахунку не є причиною для відмови в банківських послугах. Позивач користувався банківськими рахунками близько 40 років і ніколи не чинив жодних правопорушень.

"Незважаючи на неодноразові судові рішення, на жаль, деякі банки, як і раніше, заважають невинним клієнтам виводити гроші, отримані за допомогою цифрових валют. У цьому випадку ситуація виглядає особливо абсурдною, оскільки позивач на пенсії, має рахунок у банку 40 років, і щиро сподіваюся, що банк схаменеться і не буде необхідності в роз'ясненні претензії", — прокоментував адвокат Шауль Зіоні.

Раніше писали, що інвестор заробив $5,7 млрд на токенах Shiba Inu, але не може їх вивести. Зараз йому доведеться витратити більшу частину прибутку на податки та комісії під час переведення цифрової валюти у фіатну.