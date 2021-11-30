Бороздит просторы метавселенной: за виртуальную яхту заплатили $650 тыс. (видео)

Судно под названием Metaflower имеет три палубы, вертолетную площадку, джакузи и даже пульт диджея.

Виртуальная яхта, построенная в метавселенной для онлайн-игры The Sandbox, была продана за огромную сумму — $650 тыс., что сделало ее самым дорогим предметом, когда-либо проданным на платформе. Подробности сообщает Business Insider.

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В игре The Sandbox вы можете создавать, владеть и монетизировать объекты, используя виртуальные инструменты, предлагаемые платформой. Однако, в отличие от Minecraft, где все, что вы создаете принадлежит разработчикам, в Sandbox, если вы создатель цифрового актива, то вы же — его реальный владелец, а потому можете продать его, как если бы это была недвижимость в реальном мире. Мегаяхта Metaflower, о которой идет речь в материале, и является таким ценным диджитальным активом. На борту имеется пульт для диджея, посадочные площадки для вертолетов, джакузи, а также три палубы. Мега-яхта входит в серию Fantasy Collection.

"Хотя в 2D она выглядит не очень презентабельно, она призван стать жемчужиной The Sandbox", — пишет СМИ.

Виртуальная яхта Metaflower недавно была продана за 149 ETH, — в пересчете на доллары это около $650 тыс.

"Вы можете подумать, что такая сумма — слишком огромна для цифровой яхты, которой в реальности не существует. И хотя метавселенная только зарождается, люди уже скупают активы, которые потом можно будет монетизировать и зарабатывать реальные деньги", — сообщает медиа.

"Если вы думаете, что метавселенная — это пузырь, который скоро лопнет, то вы не одиноки. Как указывает издание Futurism, покупка этой яхты или любых других подобных активов, — это способ завладеть вашими настоящими деньгами. Однако, будучи цифровым активом, яхта не нуждается в обслуживании, и вы можете избавиться от ее в один клик. Кроме того, для человека, который купил это, 149 ETH, вероятно, являются мелочью", — иронизируют журналисты interestingengineering.com.

Ранее мы писали о том, как будет функционировать метавселенная и почему от нее будет сложно избавиться.