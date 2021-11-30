Бороздить простори метавсесвіту: за віртуальну яхту заплатили $650 тис. (відео)

Судно під назвою Metaflower має три палуби, вертолітний майданчик, джакузі та навіть пульт діджея.

Віртуальна яхта, побудована в метавсесвіті для онлайн-гри The Sandbox, була продана за величезну суму — $650 тис., що зробило її найдорожчим предметом, коли-небудь проданим на платформі. Подробиці повідомляє Business Insider.

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У грі The Sandbox ви можете створювати, володіти та монетизувати об'єкти, використовуючи віртуальні інструменти, що пропонує платформа. Однак, на відміну від Minecraft, де все, що ви створюєте належить розробникам, у Sandbox, якщо ви творець цифрового активу, то ви ж його реальний власник, а тому можете продати його, ніби це нерухомість у реальному світі. Мегаяхта Metaflower, про яку йдеться в матеріалі, і є таким цінним діджитальним активом. На борту є пульт для діджея, посадкові майданчики для гелікоптерів, джакузі, а також три палуби. Мегаяхта входить до серії Fantasy Collection.

"Хоча в 2D вона має не дуже презентабельний вигляд, вона має стати перлиною The Sandbox", — пише ЗМІ.

Віртуальну яхту Metaflower нещодавно було продано за 149 ETH — у перерахунку на долари це близько $650 тис.

"Ви можете подумати, що така сума — надто величезна для цифрової яхти, якої в реальності не існує. І хоча метавсесвіт тільки зароджується, люди вже скуповують активи, які потім можна буде монетизувати та заробляти реальні гроші", — повідомляє медіа.

"Якщо ви думаєте, що метавсесвіт — це бальбашка, яка скоро лусне, то ви не самотні. Як вказує видання Futurism, покупка цієї яхти або будь-яких інших подібних активів, — це спосіб заволодіти вашими справжніми грошима. Однак, будучи цифровим активом, яхта не потребує обслуговування, і ви можете позбутися її в один клік. Крім того, для людини, яка купила це, 149 ETH, імовірно, є дрібницею", — іронізують журналісти interestingengineering.com.

Раніше ми писали про те, як функціонуватиме метавсесвіт і чому його буде складно позбутися.