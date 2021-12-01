Intel основала секретную лабораторию, где хранит тысячи старых процессоров (фото)

Старое оборудование позволяет устранять уязвимости и бороться с хакерами. Раньше компании приходилось покупать свои же продукты на Ebay.

Intel создала секретную лабораторию в Коста-Рике для хранения старых процессоров и других технологий. Об этом издание The Wall Street Journal пишет со слов сотрудников компании.

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Несколько лет назад руководство организации обозначили серьезную проблему: отсутствие метода каталогизации и хранения устаревших продуктов. Ежегодно Intel выпускает десятки новинок, включая чипсеты и ПО, но многие клиенты продолжают пользоваться предыдущими моделями оборудования и порой уязвимы для кибератак. Программисты выпускают обновления и модернизируют технологии, но порой для этого необходимы работать с образцами старых версий. К примеру, чтобы получить редкие микророцессоры Sandy Bridge, снятые с производства в 2013 году, им пришлось отправиться на интернет-аукцион Ebay.

Чтобы решить проблему, в 2019 году компания построила огромный склад в засекреченном месте в Коста-Рике, где уже находилась исследовательская лаборатория, куда отправляют на хранение все продукты, выпущенные в продажу. В хранилище собраны около 3000 образцов комплектующих и программного обеспечения примерно за последние 10 лет. В 2022 году Intel планирует расширить предприятие почти вдвое, с 1300 до 2500 кв. м, чтобы вместить 6000 единиц оборудования.

[ + – ] Cклад Intel в Коста-Рике Фото: Intel

Лаборатория работает 24 ч в сутки без выходных, в одну смену стандартно выходят 25 сотрудников. Инженеры Intel могут запросить компьютер конкретной конфигурации — техники собирают машину и предоставляют удаленный доступ к ней через облачные сервисы. Благодаря такому подходу тесты безопасности можно запускать из любой точки мира. По словам менеджера лаборатории Марселя Кортеса Бира, в месяц лаборатория получает около тысячи запросов на сборку оборудования, а каждую неделю на склад поступает около 50 новых продуктов.

Для создания лаборатории Intel пришлось доставить в Коста-Рику редкое оборудование, нанять инженеров и компьютерных специалистов, которые способны работать с такой техникой, а также бухгалтеров и менеджеров. Иногда на помощь приходили сотрудники, которые давно занимались другими проектами или ушли из компании. В итоге удалось собрать необходимую техническую документацию и знания о продуктах, которые выпустили много лет назад.

Генеральный менеджер отдела гарантии качества продукции и безопасности Мохсен Фазлиан рассказал, что лаборатория приносит Intel большую коммерческую ценность. Аналитики компании выяснили, что клиенты с большей вероятностью покупают технологии у производителей, которые активно тестируют свои продукты. Для всех новых технологий теперь создают техническую документацию, чтобы хранить их как минимум 10 лет.

"Надеюсь, я больше никогда не буду искать на eBay оборудование Intel", — сказал он.

[ + – ] Сборка оборудования Intel Фото: WSJ

Как утверждает старший главный инженер Intel из Германии Андерс Фог, секретная лаборатория стала неотъемлемой частью работы, особенно в случае с устранением уязвимостей, о которых Intel сообщили сторонние исследователи в рамках программы выявления ошибок. К примеру, недавно компания узнала о проблемах в библиотеке кода Safestring, с помощью которых хакеры могли получить доступ к системам компьютера, и ошибках в драйверах, которые позволили бы завладеть конфиденциальными данными.

"Я могу сделать точную копию системы отправившего заявку исследователя. Тот же процессор, та же версия операционной системы, микрокод, BIOS. Все это увеличивает вероятность повторения проблемы, что часто является лучшей отправной точкой", — подчеркнул Андерс Фог.

Ранее бывшие сотрудники Intel и AMD создали мощный процессор-конструктор. Владельцы чиплета могут подобрать конфигурацию вычислительных блоков, которая лучше всего подойдет для конкретных задач, например, для разработки искусственного интеллекта.