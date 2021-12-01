Intel започаткувала секретну лабораторію, де зберігає тисячі старих процесорів (фото)

Старе обладнання дозволяє усувати вразливості та боротися з хакерами. Раніше компанії доводилося купувати свої ж продукти на Ebay.

Intel створила секретну лабораторію в Коста-Ріці для зберігання старих процесорів та інших технологій. Про це видання The Wall Street Journal пише зі слів співробітників компанії.

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Декілька років тому керівництво організації окреслили серйозну проблему: відсутність методу каталогізації та зберігання застарілих продуктів. Щорічно Intel випускає десятки новинок, включаючи чипсети та ПЗ, але багато клієнтів продовжують користуватися попередніми моделями обладнання та часом вразливими для кібератак. Програмісти випускають оновлення та модернізують технології, але часом для цього необхідно працювати зі зразками старих версій. Наприклад, щоб отримати рідкісні мікророцесори Sandy Bridge, зняті з виробництва у 2013 році, їм довелося вирушити на інтернет-аукціон Ebay.

Щоб вирішити проблему, у 2019 році компанія збудувала величезний склад у засекреченому місці в Коста-Ріці, де вже була розташована дослідницька лабораторія, куди відправляють на зберігання всі продукти, випущені в продаж. У сховищі зібрано близько 3000 зразків комплектуючих і програмного забезпечення приблизно за останні 10 років. У 2022 році Intel планує розширити підприємство майже вдвічі з 1300 до 2500 кв. м, щоб умістити 6000 одиниць обладнання.

[ + – ] Cклад Intel у Коста-Ріці Фото: Intel

Лабораторія працює 24 години на добу без вихідних, в одну зміну стандартно виходять 25 співробітників. Інженери Intel можуть запросити комп'ютер конкретної конфігурації – техніки збирають машину та надають віддалений доступ до неї через хмарні послуги. Завдяки такому підходу тести безпеки можна запускати з будь-якої точки світу. За словами менеджера лабораторії Марселя Кортеса Біра, за місяць лабораторія отримує близько тисячі запитів на складання обладнання, а щотижня на склад надходить близько 50 нових продуктів.

Для створення лабораторії Intel довелося доставити до Коста-Ріки рідкісне обладнання, найняти інженерів і комп'ютерних фахівців, які здатні працювати з такою технікою, а також бухгалтерів і менеджерів. Іноді на допомогу приходили співробітники, які давно займалися іншими проектами чи пішли з компанії. У результаті вдалося зібрати необхідну технічну документацію та знання про продукти, які випустили багато років тому.

Генеральний менеджер відділу гарантії якості продукції та безпеки Мохсен Фазліан розповів, що лабораторія приносить Intel велику комерційну цінність. Аналітики компанії з'ясували, що клієнти з більшою ймовірністю купують технології у виробників, які активно тестують свої продукти. Для всіх нових технологій тепер створюють технічну документацію, щоб зберігати їх щонайменше 10 років.

"Сподіваюся, я більше ніколи не шукатиму на eBay обладнання Intel", — сказав він.

[ + – ] Складання обладнання Intel Фото: WSJ

Як стверджує старший головний інженер Intel із Німеччини Андерс Фог, секретна лабораторія стала невід'ємною частиною роботи, особливо в разі усунення уразливостей, про які Intel повідомили сторонні дослідники в межах програми виявлення помилок. Наприклад, нещодавно компанія дізналася про проблеми в бібліотеці коду Safestring, за допомогою яких хакери могли отримати доступ до систем комп'ютера, і помилки в драйверах, які б дозволили заволодіти конфіденційними даними.

"Я можу зробити точну копію системи дослідника, який відправив заявку. Той же процесор, та ж версія операційної системи, мікрокод, BIOS. Усе це збільшує ймовірність повторення проблеми, що часто є кращою відправною точкою", — підкреслив Андерс Фог.

Раніше колишні співробітники Intel і AMD створили потужний процесор-конструктор. Власники чиплету можуть підібрати конфігурацію обчислювальних блоків, яка найкраще підійде для конкретних завдань, наприклад, розробки штучного інтелекту.