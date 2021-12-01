СБУ "обезвредила" ботоферму для раскачки протестов: расследует мошенничество (фото)

Участники создавали аккаунты при помощи поддельных документов и публиковали заказные посты против кампании по вакцинации, считает следствие.

Служба безопасности Украины выявила в Киеве ботоферму, которая управляла примерно 6 тысячами аккаунтов. Подробности правоохранители сообщили на официальном сайте.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как установило следствие, 9 киевлян разработали программное обеспечение и задействовали оборудование для управления ботами при помощи "искусственного интеллекта". Система позволяла настроить автоматическую регистрацию аккаунтом и одновременно вести множество аккаунтов в социальных сетях.

Злоумышленники также верифицировали аккаунты, предоставляя службе поддержки Facebook поддельные документы. Подтвержденные учетные записи использовали для публикаций и написания комментариев по просьбе заказчиков.

[ + – ] Ботоферма в Киеве, раскрытая СБУ Фото: Официальный сайт СБУ

"В большинстве своем это контент, направленный на усиление протестных настроений в Украине, в том числе антивакцинаторских", — подчеркнула СБУ.

Следователи также выяснили, что "ботоферма" рекламировала фишинговые сайты — клоны банков, онлайн-казино, международных брокерских проектов, с помощью которых мошенники воровали деньги у пользователей. Участники схемы также вступили в заговор с мошенническими колл-центрами, которым обеспечивали регулярный приток "клиентов" за деньги.

Правоохранители провели обыски в офисе и по месту жительства организаторов "ботофермы", в ходе которых изъяли технику с доказательством получения заказов на размещение постов в поддержку протестов и антивакцинаторских настроений, продвижение мошеннических сайтов. Нашли также 500 фальшивых электронных удостоверений личности, около сотни банковских карт для анонимного получения переводов.

[ + – ] Банковские карты, изъятые СБУ при обыске ботофермы Фото: Официальный сайт СБУ

Открыли уголовное производство по статьям о мошенничестве и незаконных действиях с документами, платежными картами, электронными деньгами и оборудованием для их изготовления. Проводятся следственные действия с целью привлечь предполагаемых преступников к ответственности.

Ранее экс-сотрудник СБУ рассказал Фокусу, сколько стоят ботофермы и как они находят заказчиков. Большинство из них принадлежат маркетинговым и SEO-компаниям или рекламным агентствам полного цикла.

В сентябре СБУ обнаружила в Днепре ботоферму, пытавшуюся сорвать вакцинацию в Украине. Она включала более 5 тысяч аккаунтов в социальных сетях, зарегистрированных от имени граждан Украины.