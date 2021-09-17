СБУ разоблачила в Днепре ботоферму, пытавшуюся сорвать вакцинацию в Украине (фото)

Вражеская ботоферма, выполнявшая заказы кураторов из РФ, насчитывала более 5 тысяч аккаунтов в соцсетях, которые писали от имени "граждан Украины".

СБУ отчиталась о ликвидации ботофермы в Днепре, которая занималась дискредитацией украинской власти и пыталась сорвать масштабную вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

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Координатором и администратором вражеской ботофермы, по данным силовиков, была жительница Днепра. Кураторы из России обеспечили женщину телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением, а его настройку осуществляли в дистанционном режиме.

Для функционирования ботофермы жительница Днепра специально арендовала квартиру, в которой разместила программно-аппаратный комплекс, администрировавший более 5 тысяч аккаунтов в Facebook, писавших от имени "граждан Украины".

По заданиям кураторов, вражеская ботоферма распространяла в соцсетях фейковую информацию для дискредитации властей Украины и срыва масштабной вакцинации населения от COVID-19.

Женщина-администратор, как утверждают в пресс-центре спецслужбы, зарплату от кураторов из РФ получала через запрещенные на территории Украины платежные системы. По факту работы ботофермы ведется досудебное расследование, а в ходе обысков сотрудники СБУ изъяли компьютерное оборудование и сотни SIM-карт.

[ + – ] Ботоферма в Днепре, работавшая на РФ [ + – ] Ботоферма в Днепре, работавшая на РФ Фото: СБУ [ + – ] Ботоферма в Днепре, работавшая на РФ

Ранее Фокус сообщал про разоблачение другой ботофермы. По данным СБУ, в Киеве функционировала вражеская ботоферма, которая дискредитировала Крымскую платформу. 15 тысяч фейковых аккаунтов публиковали посты от имени "простых граждан", пытаясь очернить работу Крымской платформы.

Также Фокус рассказывал про разоблачение фальшивой биржи по продаже криптовалют. По данным сотрудников киберполиции, мошенники обещали клиентам финансовой пирамиды прибыль по 7% после инвестирования в криптовалюты. Злоумышленники с помощью финансовой пирамиды заработали 250 млн гривен.