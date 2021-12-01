СБУ "знешкодила" ботоферму для розгойдування протестів: розслідує шахрайство (фото)

Учасники створювали акаунти за допомогою підроблених документів і публікували рекомендовані пости проти кампанії з вакцинації, вважає слідство.

Служба безпеки України виявила в Києві ботоферму, яка керувала приблизно 6 тисячами акаунтів. Подробиці правоохоронці повідомили на офіційному сайті.

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Як встановило слідство, 9 киян розробили програмне забезпечення та задіяли обладнання для керування ботами за допомогою "штучного інтелекту". Система дозволяла налаштувати автоматичну реєстрацію акаунту й одночасно вести безліч акаунтів у соціальних мережах.

Зловмисники також верифікували акаунти, надаючи службі підтримки Facebook підроблені документи. Підтверджені облікові записи використовували для публікацій і написання коментарів на прохання замовників.

[ + – ] Ботоферма в Києві, розкрита СБУ Фото: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-povidomyla-pro-pidozru-ekszastupnyku-ministra-informatsii-terorystychnoi-orhanizatsii-dnr

"Здебільшого це контент, спрямований на посилення протестних настроїв в Україні, зокрема антивакцинаторських", — наголосила СБУ.

Слідчі також з'ясували, що "ботоферма" рекламувала фішингові сайти — клони банків, онлайн-казино, міжнародних брокерських проектів, за допомогою яких шахраї крали гроші в користувачів. Учасники схеми також почали змову з шахрайськими кол-центрами, яким забезпечували регулярний приплив "клієнтів" за гроші.

Правоохоронці провели обшуки в офісі та за місцем проживання організаторів "ботоферми", під час яких вилучили техніку з доказом отримання замовлень на розміщення постів на підтримку протестів і антивакцинаторських настроїв, просування шахрайських сайтів. Знайшли також 500 фальшивих електронних посвідчень особи, близько сотні банківських карток для анонімного отримання переказів.

[ + – ] Банківські картки, вилучені СБУ під час обшуку ботоферми Фото: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-povidomyla-pro-pidozru-ekszastupnyku-ministra-informatsii-terorystychnoi-orhanizatsii-dnr

Відкрили кримінальне провадження за статтями про шахрайство та незаконні дії з документами, платіжними картками, електронними грошима й обладнанням для їх виготовлення. Проводяться слідчі дії з метою притягнення передбачуваних злочинців до відповідальності.

Раніше ексспівробітник СБУ розповів Фокусу, скільки коштують ботоферми та як вони знаходять замовників. Більшість із них належать маркетинговим і SEO-компаніям або рекламним агентствам повного циклу.

У вересні СБУ виявила і Дніпрі ботоферму, яка намагалася зірвати вакцинацію в Україні. Вона включала понад 5 тисяч облікових записів у соціальних мережах, зареєстрованих від імені громадян України.