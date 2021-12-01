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СБУ "знешкодила" ботоферму для розгойдування протестів: розслідує шахрайство (фото)

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Ботоферма
Фото: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-povidomyla-pro-pidozru-ekszastupnyku-ministra-informatsii-terorystychnoi-orhanizatsii-dnr | Можливі учасники ботоферми

Учасники створювали акаунти за допомогою підроблених документів і публікували рекомендовані пости проти кампанії з вакцинації, вважає слідство.

Служба безпеки України виявила в Києві ботоферму, яка керувала приблизно 6 тисячами акаунтів. Подробиці правоохоронці повідомили на офіційному сайті.

Як встановило слідство, 9 киян розробили програмне забезпечення та задіяли обладнання для керування ботами за допомогою "штучного інтелекту". Система дозволяла налаштувати автоматичну реєстрацію акаунту й одночасно вести безліч акаунтів у соціальних мережах.

Зловмисники також верифікували акаунти, надаючи службі підтримки Facebook підроблені документи. Підтверджені облікові записи використовували для публікацій і написання коментарів на прохання замовників.

СБУ, ботоферма
Ботоферма в Києві, розкрита СБУ
Фото: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-povidomyla-pro-pidozru-ekszastupnyku-ministra-informatsii-terorystychnoi-orhanizatsii-dnr

"Здебільшого це контент, спрямований на посилення протестних настроїв в Україні, зокрема антивакцинаторських", — наголосила СБУ.

Слідчі також з'ясували, що "ботоферма" рекламувала фішингові сайти — клони банків, онлайн-казино, міжнародних брокерських проектів, за допомогою яких шахраї крали гроші в користувачів. Учасники схеми також почали змову з шахрайськими кол-центрами, яким забезпечували регулярний приплив "клієнтів" за гроші.

Правоохоронці провели обшуки в офісі та за місцем проживання організаторів "ботоферми", під час яких вилучили техніку з доказом отримання замовлень на розміщення постів на підтримку протестів і антивакцинаторських настроїв, просування шахрайських сайтів. Знайшли також 500 фальшивих електронних посвідчень особи, близько сотні банківських карток для анонімного отримання переказів.

СБУ, ботоферма
Банківські картки, вилучені СБУ під час обшуку ботоферми
Фото: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-povidomyla-pro-pidozru-ekszastupnyku-ministra-informatsii-terorystychnoi-orhanizatsii-dnr

Відкрили кримінальне провадження за статтями про шахрайство та незаконні дії з документами, платіжними картками, електронними грошима й обладнанням для їх виготовлення. Проводяться слідчі дії з метою притягнення передбачуваних злочинців до відповідальності.

Раніше ексспівробітник СБУ розповів Фокусу, скільки коштують ботоферми та як вони знаходять замовників. Більшість із них належать маркетинговим і SEO-компаніям або рекламним агентствам повного циклу.

У вересні СБУ виявила і Дніпрі ботоферму, яка намагалася зірвати вакцинацію в Україні. Вона включала понад 5 тисяч облікових записів у соціальних мережах, зареєстрованих від імені громадян України.