СБУ "знешкодила" ботоферму для розгойдування протестів: розслідує шахрайство (фото)
Учасники створювали акаунти за допомогою підроблених документів і публікували рекомендовані пости проти кампанії з вакцинації, вважає слідство.
Служба безпеки України виявила в Києві ботоферму, яка керувала приблизно 6 тисячами акаунтів. Подробиці правоохоронці повідомили на офіційному сайті.
Як встановило слідство, 9 киян розробили програмне забезпечення та задіяли обладнання для керування ботами за допомогою "штучного інтелекту". Система дозволяла налаштувати автоматичну реєстрацію акаунту й одночасно вести безліч акаунтів у соціальних мережах.
Зловмисники також верифікували акаунти, надаючи службі підтримки Facebook підроблені документи. Підтверджені облікові записи використовували для публікацій і написання коментарів на прохання замовників.
"Здебільшого це контент, спрямований на посилення протестних настроїв в Україні, зокрема антивакцинаторських", — наголосила СБУ.
Слідчі також з'ясували, що "ботоферма" рекламувала фішингові сайти — клони банків, онлайн-казино, міжнародних брокерських проектів, за допомогою яких шахраї крали гроші в користувачів. Учасники схеми також почали змову з шахрайськими кол-центрами, яким забезпечували регулярний приплив "клієнтів" за гроші.
Правоохоронці провели обшуки в офісі та за місцем проживання організаторів "ботоферми", під час яких вилучили техніку з доказом отримання замовлень на розміщення постів на підтримку протестів і антивакцинаторських настроїв, просування шахрайських сайтів. Знайшли також 500 фальшивих електронних посвідчень особи, близько сотні банківських карток для анонімного отримання переказів.
Відкрили кримінальне провадження за статтями про шахрайство та незаконні дії з документами, платіжними картками, електронними грошима й обладнанням для їх виготовлення. Проводяться слідчі дії з метою притягнення передбачуваних злочинців до відповідальності.
Раніше ексспівробітник СБУ розповів Фокусу, скільки коштують ботоферми та як вони знаходять замовників. Більшість із них належать маркетинговим і SEO-компаніям або рекламним агентствам повного циклу.
У вересні СБУ виявила і Дніпрі ботоферму, яка намагалася зірвати вакцинацію в Україні. Вона включала понад 5 тисяч облікових записів у соціальних мережах, зареєстрованих від імені громадян України.