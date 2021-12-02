Аналитики назвали топ-5 самых покупаемых смартфонов конца 2021 года (видео)

Производство смартфонов в 3 квартале 2021 года выросло на 5,7%. Лидируют Samsung, Apple и Oppo.

В третьем квартале 2021 года глобальное производство смартфонов увеличилось на 5,7%, однако в ближайшем будущем вряд ли достигнет показателей, которые были до пандемии. К такому выводу эксперты TrendForce пришли в ходе нового исследования.

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С июля по сентябрь общий объем производства смартфонов за квартал составил около 325 млн единиц, что больше по сравнению с предыдущим кварталом. Однако показатели значительно отстают по сравнению с третьим кварталом 2020 года и 2019 годов.

Как показывают последние данные, во второй половине 2021 года спрос на смартфоны значительно вырос из-за активной рекламы и улучшения эпидемиологической ситуации в некоторых регионах мира, например, в Юго-Восточной Азии. В то же время, развитию рынка мешает нехватка компонентов, таких как процессоры 4G и 5G или микросхемы драйверов для дисплеев.

В связи с этим TrendForce снизила прогнозируемый объем производства за 2021 год с 1,345 млрд до 1,335 млрд единиц, а рост в годовом исчислении — с 7,3% до 6,5%. Большое влияние на темпы изготовления устройств имеет ослабление спроса из-за пандемии, геополитическая напряженность, распределение производственных мощностей и инфляция.

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Как выяснили аналитики, Samsung лидирует по объемам, увеличив их на 17,9% по сравнению со вторым кварталом, всего выпущено 69 млн единиц. Прирост обеспечила стабилизация нагрузки заводов по сборке смартфонов во Вьетнаме. Доля рынка бренда составляет 19,4%.

Apple заняла второе место по производству благодаря релизу линейки iPhone 13. Всего за три месяца компания выпустила 51,5 млн единиц, увеличив общий объем на 22,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Сейчас доля составляет 15,9%, однако предполагается, что по итогам четвертого квартала Apple увеличит ее до 23,2% и вырвется на первое место. Бренд также планирует выпустить бюджетный iPhone SE с поддержкой 5G в начале 2022 года и еще четыре новых модели во втором полугодии.

На третьем месте по итогам квартала оказалась OPPO, которая увеличила производство смартфонов на 3% до 51 миллиона единиц.

На четвертом находится Xiaomi, ее объемы снизились на 10% и составили 44,5 миллиона единиц.

Пятерку лидеров замыкает Vivo благодаря стабильному выпуску смартфонов — около 34 млн единиц.

Аналитики отметили, что включили в расчеты смартфоны под суббрендами этих китайских компаний. Производственные показатели этих трех китайских брендов включают устройства под их соответствующими суббрендами Realme и OnePlus от OPPO; Redmi, POCO и Black Shark от Xiaomi; iQoo от Vivo.

TrendForce отмечает высокую степень совпадения целевых рынков, а также высокую степень схожести предложений. Следовательно, их производственные показатели напрямую зависят от их способности приобретать достаточное количество компонентов, которых сейчас не хватает.

Ранее эксперты IDC представили рейтинг топ-5 самых популярных смартфонов 2021 года. В него вошли четыре модели от Apple и одна от Samsung.