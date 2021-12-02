Аналітики назвали топ-5 найпопулярніших смартфонів кінця 2021 року (відео)

Виробництво смартфонів у 3 кварталі 2021 року зросло на 5,7%. Лідирують Samsung, Apple та Oppo.

У третьому кварталі 2021 року глобальне виробництво смартфонів збільшилося на 5,7%, проте найближчим часом навряд чи досягне показників, які були до пандемії. Такого висновку експерти TrendForce дійшли в процесі нового дослідження.

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З липня по вересень загальний обсяг виробництва смартфонів за квартал склав приблизно 325 млн одиниць, що більше порівняно з попереднім кварталом. Проте показники значно відстають порівняно з третім кварталом 2020 і 2019 років.

Як показують останні дані, у другій половині 2021 року попит на смартфони значно зріс через активну рекламу та покращення епідеміологічної ситуації в деяких регіонах світу, наприклад, у Південно-Східній Азії. У той же час, розвитку ринку заважає брак компонентів, таких як процесори 4G та 5G або мікросхеми драйверів для дисплеїв.

У зв'язку з цим TrendForce знизила прогнозований обсяг виробництва за 2021 рік із 1,345 млрд до 1,335 млрд одиниць, а зростання в річному вимірі — із 7,3% до 6,5%. Великий вплив на темпи виготовлення пристроїв має ослаблення попиту через пандемію, геополітична напруженість, розподіл виробничих потужностей та інфляція.

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Як з'ясували аналітики, Samsung лідирує за обсягами, збільшивши їх на 17,9% порівняно з другим кварталом, лише випущено 69 млн одиниць. Приріст забезпечила стабілізація навантаження заводів зі збирання смартфонів у В'єтнамі. Частка ринку бренду складає 19,4%.

Apple посіла друге місце з виробництва завдяки релізу лінійки iPhone 13. Усього за три місяці компанія випустила 51,5 млн одиниць, збільшивши загальний обсяг на 22,6% порівняно з попереднім кварталом. Наразі частка становить 15,9%, проте передбачається, що за підсумками четвертого кварталу Apple збільшить її до 23,2% та вирветься на перше місце. Бренд також планує випустити бюджетний iPhone SE з підтримкою 5G на початку 2022 року та ще чотири нові моделі у другому півріччі.

На третьому місці за підсумками кварталу опинилася OPPO, яка збільшила виробництво смартфонів на 3% до 51 мільйона одиниць.

На четвертому знаходиться Xiaomi, її обсяги знизилися на 10% і становили 44,5 мільйони одиниць.

П'ятірку лідерів замикає Vivo завдяки стабільному випуску смартфонів — приблизно 34 млн одиниць.

Аналітики зазначили, що додали до розрахунків смартфони під суббрендами цих китайських компаній. Виробничі показники цих трьох китайських брендів враховують пристрої під їхніми відповідними суббрендами Realme та OnePlus від OPPO; Redmi, POCO та Black Shark від Xiaomi; iQoo від Vivo.

TrendForce зазначає високий рівень збігу цільових ринків, а також високий рівень схожості пропозицій. Отже, їх виробничі показники безпосередньо залежать від їхньої здатності отримувати достатньо компонентів, яких зараз не вистачає.

Раніше експерти IDC представили рейтинг топ-5 найпопулярніших смартфонів 2021 року. До нього увійшли чотири моделі від Apple та одна від Samsung.