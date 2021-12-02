Со следующего года смартфоны Android будут постоянно следить за юзерами через камеру

Новый процессор Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm будет держать селфи-камеру постоянно включенной.

Недавно вице-президент по управлению продуктами компании Qualcomm Technologies Джадд Хип представил новые возможности процессора Snapdragon 8 Gen 1, которые заключаются в том, что фронтальная камера будет постоянно включена и будет способна распознавать лицо владельца смартфона, даже если он ее не включал. Новый чип должен появиться в топовых телефонах Android в начале следующего года, передает издание theverge.com.

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Qualcomm считает, что эта новая функция сделает телефон еще умнее. Например, можно будет разблокировать устройство, даже не беря в руки, а просто взглянув на него. Блокировка же будет происходить автоматически, когда камера в течение какого-то времени не будет видеть ваше лицо.

"Но для тех, кто понимает, как современные технологии используются для нарушения нашей конфиденциальности, камера на телефоне, постоянно фиксирующая изображения, даже тогда когда мы не используем ее, все это звучит как кошмар", — пишет издание.

Qualcomm утверждает, что преследует лишь одну цель — внедрить функцию, которая облегчит блокировку/разблокировку телефона, не касаясь его. Вам не нужно будет брать его в руки, нажимать на экран или произносить голосовую команду — он просто разблокируется, когда увидит ваше лицо через камеру. Эта функция может оказаться действительно полезной, например, если у вас грязные руки или если руки заняты (в случае, если вы ведете автомобиль, к примеру, или держите маленького ребенка).

Компания также обещает сделать телефоны более безопасными за счет автоблокировки, которая возможна, если аппарат не распознает ваше лицо или кроме вашего лица видит лица посторонних людей. Эта же функция блокирует уведомления и доступ к личной информации, если кто-то кроме вас смотрит в телефон.

"И хотя эти функции могут показаться удобными, мы не уверены, что наличие постоянно включенной камеры обеспечит конфиденциальность", — рассуждают журналисты.

Постоянно включенная камера — это аналог постоянно включенных микрофонов, которые используются в смартфонах в течение многих лет. Микрофоны, как известно, используются для прослушивания голосовых команд, таких как "Привет, Siri" или "Привет, Google".

"Но ключевое отличие состоит в том, что микрофоны фиксируют определенные слова, а сам телефон бездействует, пока вы не возьмете его в руки и не разблокируете его. А вот камера сможет разблокировать телефон, если вместо вас распознает другого человека, на вас похожего. Ведь такое возможно", — говорится в статье.

В продуктах для умного дома уже есть такие функции. Nest Hub Max от Google использует камеру, чтобы распознавать ваше лицо. Камеры систем домашней безопасности и видеодомофоны постоянно включены, в поисках активности или даже конкретных лиц. Но эти устройства находятся у вас дома, их не носят с собой, и, как правило, на них не хранится ваша личная информация, в отличие от телефона. У них также часто есть шторки блокировки камеры или интеллектуальные режимы, отключающие запись когда вы дома и возобновляющие ее, когда вас нет.

"Трудно представить, чтобы какой-либо производитель поместил шторку на переднюю панель флагманского смартфона", — высказывают мнение журналисты. "Современные операционные системы уведомляют юзеров, если то или иное приложение обращается к камере или микрофону, но неясно, как сможет ли ОС предупредить вас о том, что мошенническое приложение подключилось к камере".

Джадд Хип сказал, что "данные постоянно включенной камеры никогда не покидают безопасный центр зондирования, пока она ищет лица", имея ввиду, что данные не отправляются в облако и что приложения на телефоне не смогут получить к ним доступ.

Другой вице-президент Qualcomm Technologies по управлению продуктами Зиад Асгар заверил theverge.com.в том, что пользователи смогут отключить эту новую функцию.

"У потребителя есть возможность выбирать, что активировать, а что нет", — сказал он.