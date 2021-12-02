З наступного року смартфони Android постійно стежитимуть за користувачами через камеру

Новий процесор Snapdragon 8 Gen 1 від Qualcomm триматиме селфі-камеру постійно ввімкненою.

Нещодавно віцепрезидент з управління продуктами компанії Qualcomm Technologies Джадд Хіп представив нові можливості процесора Snapdragon 8 Gen 1, які полягають в тому, що фронтальна камера буде постійно ввімкнена і буде здатна розпізнавати обличчя власника смартфона, навіть якщо він її не вмикав. Новий чіп має з'явитися у топових телефонах Android на початку наступного року, повідомляє theverge.com.

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Qualcomm вважає, що ця нова функція зробить телефон ще розумнішим. Наприклад, можна буде розблокувати пристрій, навіть не беручи в руки, а просто глянувши на нього. А блокування буде відбуватися автоматично, коли камера протягом якогось часу не бачитиме ваше обличчя.

"Але для тих, хто розуміє, як сучасні технології використовуються для порушення нашої конфіденційності, камера на телефоні, яка постійно фіксує зображення, навіть коли ми не використовуємо її, все це звучить як кошмар", — пише видання.

Qualcomm стверджує, що має лише одну мету — впровадити функцію, яка полегшить блокування / розблокування телефону, не торкаючись його. Вам не потрібно буде брати його в руки, натискати на екран або вимовляти голосову команду — він просто розблокується, коли побачить ваше обличчя через камеру. Ця функція може бути дійсно корисною, наприклад, якщо у вас брудні або зайняті руки (у випадку, якщо ви кермуєте, наприклад, або тримаєте маленьку дитину).

Компанія також обіцяє зробити телефони безпечнішими за рахунок автоблокування, яке можливе, якщо апарат не розпізнає ваше обличчя або крім вашого обличчя бачить обличчя сторонніх людей. Ця ж функція блокує повідомлення і доступ до особистої інформації, якщо хтось, крім вас, дивиться в телефон.

"І хоча ці функції можуть здатися зручними, ми не впевнені, що наявність постійно ввімкненої камери забезпечить конфіденційність", — розмірковують журналісти.

Постійно ввімкнена камера — це аналог постійно ввімкнених мікрофонів, які використовуються в смартфонах протягом багатьох років. Мікрофони, як відомо, використовуються для прослуховування голосових команд, таких як "Привіт, Siri" або "Привіт, Google".

Але ключова відмінність полягає в тому, що мікрофони фіксують певні слова, а сам телефон не діє, поки ви не візьмете його в руки і не розблокуєте його. А ось камера зможе розблокувати телефон, якщо замість вас розпізнає іншу людину, на вас схожу. Адже це можливо", — йдеться у статті.

У продуктах для розумного будинку вже є такі функції. Nest Hub Max від Google використовує камеру, щоб розпізнавати ваше обличчя. Камери систем домашньої безпеки та відеодомофони постійно ввімкнені, в пошуках активності чи навіть конкретних осіб. Але ці пристрої знаходяться у вас вдома, їх не носять із собою, і, як правило, на них не зберігається ваша особиста інформація, на відміну від телефону. У них також часто є шторки блокування камери або інтелектуальні режими, що вимикають запис, коли ви вдома і відновлюєте його, коли вас немає.

"Важко уявити, щоб якийсь виробник помістив шторку на передню панель флагманського смартфона", — висловлюють думку журналісти. "Сучасні операційні системи повідомляють користувачам, якщо той чи інший додаток звертається до камери або мікрофону, але незрозуміло, як чи зможе ОС попередити вас про те, що шахрайський додаток підключився до камери".

Джадд Хіп сказав, що "дані постійно ввімкненої камери ніколи не покидають безпечний центр зондування, поки вона шукає обличчя", маючи на увазі, що дані не надсилаються в хмару і що програми на телефоні не зможуть отримати доступ до них.

Інший віцепрезидент Qualcomm Technologies з управління продуктами Зіад Асгар запевнив theverge.com у тому, що користувачі зможуть вимкнути цю нову функцію.

"У споживача є можливість вибирати, що активувати, а що ні", — сказав він.