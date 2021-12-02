Более трети населения планеты, 2,9 млрд человек, никогда не пользовались Интернетом, - ООН

При этом количество людей, пользующихся Интернетом, в течение последних двух лет увеличилось с 4,1 млрд до 4,9 млрд.

По оценкам экспертов, 37% жителей Земли до сих пор не имеют доступа к Интернету. Такие данные приводит Международный союз электросвязи (МСЭ), который является специализированным агентством Организации Объединенных Наций (ООН) по информационным и коммуникационным технологиям (ИКТ), сообщает itu.int.

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По оценкам экспертов, из 2,9 млрд человек, не имеющих подключения к Интернету, 96% проживают в развивающихся странах. И даже среди 4,9 млрд, считающихся "пользователями Интернета", сотни миллионов нечасто выходят в Сеть.

Специалисты связывают резкое увеличение количества людей в Сети с мерами, предпринятыми во время пандемии, когда многие офисы и учебные заведения перешли на "удаленку". Также у населения повысился спрос на разного рода контент — от новостей и до развлекательных шоу, им были предоставлен доступ к государственным услугам онлайн, значительно расширилось влияние электронной коммерции и онлайн-банкинга. Благодаря этим факторам, с 2019 года к Интернету подключились примерно 782 млн человек, что на 17% больше, чем в предыдущие годы.

Согласно отчету, количество интернет-пользователей во всем мире выросло более чем на 10% в первый год пандемии — это самый большой годовой прирост за последние 10 лет.

Сильный рост с 2019 года также был обусловлен активным внедрением Сети в развивающихся странах, где количество пользователей увеличилось на 13%. В 46 наименее развитых странах (НРС), включенных в список ООН, средний рост превысил 20%.

Основные выводы отчета о подключении к сети Интернет

Цифровой гендерный разрыв сокращается во всем мире, но большие разрывы остаются в более бедных странах.

Во всем мире Интернетом пользуются в среднем 62% мужчин по сравнению и 57% женщин.

Несмотря на то что цифровой гендерный разрыв сокращается во всех регионах мира и практически ликвидирован в развитом мире (89% мужчин и 88% женщин), в НРС остаются значительные разрывы (31% мужчин и 19% женщин) и в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю (38% мужчин и 27% женщин).

Гендерный разрыв остается особенно заметным в Африке (35% мужчин и 24% женщин) и арабских государствах (68% мужчин и 56% женщин).

Разрыв между городскими и сельскими районами.

В глобальном масштабе люди в городских районах в 2 раза чаще пользуются Интернетом, чем жители сельских районов (76% в городах, 39% в сельской местности).

В странах с развитой экономикой разрыв между городом и деревней представляется незначительным с точки зрения использования Интернета (89% людей в городских районах использовали Интернет за последние 3 месяца по сравнению с 85% в сельской местности), тогда как в развивающихся странах, в городах использование Интернета в 2 раза выше, чем в сельской местности (72% в городах и 34% в сельской местности).

В НРС вероятность того, что городские жители пользуются Интернетом, почти в 4 раза выше, чем у жителей сельских районов (47% в городах и 13% в сельской местности).

Разрыв поколений очевиден во всех регионах мира.

В среднем 71% населения мира в возрасте от 15 до 24 лет пользуется Интернетом по сравнению с 57% всех других возрастных групп.

Этот разрыв поколений отражается во всех регионах. Наиболее ярко он проявляется в НРС, где подключены к Интернету 34% молодых людей по сравнению с 22% остального населения.

Более широкое распространение среди молодежи сулит хорошие перспективы для установления связи и развития. В НРС, например, половина населения моложе 20 лет, что позволяет предположить, что местные рынки труда будут становиться все более взаимосвязанными и технологически подкованными по мере того, как молодое поколение попадает в рабочую силу.

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