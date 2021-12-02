Більше третини населення планети, 2,9 млрд людей, ніколи не користувалися інтернетом, — ООН

При цьому кількість людей, які користуються інтернетом, протягом останніх двох років збільшилася з 4,1 млрд до 4,9 млрд грн.

За оцінками експертів, 37% жителів Землі досі не мають доступу до інтернету. Такі дані наводить Міжнародна спілка електрозв'язку (МСЕ), яка є спеціалізованим агентством Організації Об'єднаних Націй (ООН) із інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), повідомляє itu.int.

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За оцінками експертів, із 2,9 млрд осіб, які не мають підключення до інтернету, 96% проживають у країнах, що розвиваються. І навіть серед 4,9 млрд, що вважаються "користувачами інтернету", сотні мільйонів нечасто виходять до мережі.

Фахівці пов'язують різке збільшення кількості людей у мережі з заходами, що вжиті під час пандемії, коли багато офісів і навчальних закладів перейшли на "віддалення". Також у населення підвищився попит на різноманітні контенти — від новин і до розважальних шоу, їм було надано доступ до державних послуг онлайн, значно розширився вплив електронної комерції й онлайн-банкінгу. Завдяки цим факторам із 2019 року до інтернету підключилося приблизно 782 млн осіб, що на 17% більше, ніж у попередні роки.

Згідно зі звітом, кількість інтернет-користувачів у всьому світі зросла більш ніж на 10% у перший рік пандемії – це найбільший річний приріст за останні 10 років.

Сильне зростання з 2019 року також було зумовлене активним впровадженням мережі в країнах, що розвиваються, де кількість користувачів збільшилася на 13%. У 46 найменш розвинених країнах (НРС), включених до списку ООН, середнє зростання перевищило 20%.

Основні висновки звіту про підключення до інтернету

Цифровий гендерний розрив скорочується в усьому світі, але великі розриви залишаються у бідніших країнах.

У всьому світі інтернетом користуються в середньому 62% чоловіків у порівнянні з 57% жінок.

Незважаючи на те, що цифровий гендерний розрив скорочується в усіх регіонах світу та практично ліквідований у розвиненому світі (89% чоловіків і 88% жінок), у НРК залишаються значні розриви (31% чоловіків і 19% жінок) і в країнах, що не мають виходу до моря (38% чоловіків і 27% жінок).

Гендерний розрив залишається особливо помітним в Африці (35% чоловіків і 24% жінок) і арабських державах (68% чоловіків і 56% жінок).

Розрив між міськими та сільськими районами.

У глобальному масштабі люди в міських районах у 2 рази частіше користуються інтернетом, ніж мешканці сільських районів (76% у містах, 39% у сільській місцевості).

У країнах із розвиненою економікою розрив між містом і селом є незначним із точки зору використання інтернету (89% людей у міських районах використовували інтернет за останні 3 місяці порівняно з 85% у сільській місцевості), тоді як у країнах, що розвиваються, у містах використання інтернету у 2 рази вище, ніж у сільській місцевості (72% у містах і 34% у сільській місцевості).

У НРК імовірність того, що міські жителі користуються інтернетом, майже в 4 рази вищі, ніж у мешканців сільських районів (47% у містах і 13% у сільській місцевості).

Розрив поколінь очевидний у всіх регіонах світу.

У середньому 71% населення світу віком від 15 до 24 років користується інтернетом порівняно з 57% решти вікових груп.

Цей розрив поколінь відбивається в усіх регіонах. Найяскравіше він проявляється в НРК, де підключено до інтернету 34% молодих людей порівняно з 22% решти населення.

Ширше поширення серед молоді обіцяє хороші перспективи для встановлення зв'язку та розвитку. У НРК, наприклад, половина населення молодше за 20 років, що дозволяє припустити, що місцеві ринки праці ставатимуть усе більше взаємопов'язаними та технологічно підкованими в міру того, як молоде покоління потрапляє до робочої сили.

Раніше ми повідомляли про те, як штучний інтелект зможе змінити наше сприйняття інтернету.