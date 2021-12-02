Поезда на аккумуляторах cэкономят $6,5 млрд ежегодно и улучшат экологию, - ученые

Внедрение аккумуляторных технологий в железнодорожную отрасль позволит предотвратить выброс 35 млн тонн углекислого газа ежегодно, считают эксперты.

Специалисты из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (Berkeley Lab) в сотрудничестве с исследователями Калифорнийского университета пришли к выводу, что применение электропоездов с аккумуляторной батареей сможет сэкономить $6,5 млрд в год и предотвратить выброс 35 млн тонн углекислого газа ежегодно. Об этом сообщает издание Sci Tech Daily.

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Технология применения аккумуляторных батарей может достаточно просто интегрироваться в конструкцию современных дизель-электрических локомотивов, причем ее внедрение потребует небольших финансовых вложений.

Дело в том, что в дизель-электрических поездах дизельный двигатель соединен с генератором переменного тока, который затем подает электроэнергию на электродвигатели, подключенные к осям локомотивов, поэтому установка аккумуляторов вполне возможна, поскольку в дизель-электрических поездах уже есть электродвигатель. Проблема в том, что для обеспечения достаточной мощности электродвигателей, нужны очень мощные аккумуляторы.

"Значительные продвижения в аккумуляторных технологиях в сочетании с существующей электрической трансмиссией в грузовых поездах, в основном дизель-электрических, открывают путь к быстрому переходу на аккумуляторно-электрические грузовые поезда. Причем со значительной экономией средств", — сказал ученый из Berkeley Lab Амол Фадке.

Кроме того эксперт считает, что усилить мощность поезда можно с помощью прицепки дополнительно вагона с аккумуляторами.

[ + – ] Аккумуляторный вагон имеет модульную конструкцию и может применяться в различных отраслях

Что повлекут за собой новые решения на ЖД-транспорте?

Эксперты полагают, что переход на грузовые перевозки с использованием аккумуляторных батарей сократит ежегодные выбросы углекислого газа в отрасли более чем наполовину. Конечно же существуют и альтернативные подходы. Например, стандартная электрификация ЖД-направлений или применение водородного топлива в локомотивах. Однако специалисты утверждают, что использование аккумуляторной технологии является наиболее экономичным и долгосрочным решением с множеством дополнительных преимуществ.

Одним из них является снижение нагрузки на электросеть, что в свою очередь повышает ее стабильность. Ученые привели в пример случай, который произошел в 1998 году на северо-востоке США, когда из-за шторма без электричества остались более миллиона человек. Тогда правительство использовало электрический локомотив, чтобы обеспечить электроэнергией спасательные операции.

"Мы можем декарбонизировать некоторые сектора с помощью существующих технологий, что поможет нам намного быстрее достичь наших климатических целей. Это беспроигрышный вариант ", — сказал специалист Berkeley Lab Ноэль Бахтиан.

Напомним, что производитель грузовых поездов Wabtec (США) в сотрудничестве с Университетом Карнеги-Меллон представил первый в мире аккумуляторный электровоз. Локомотив имеет 18 тысячах литий-ионных батарей, которые обеспечивают ему такую же мощность, как сто автомобилей Tesla.