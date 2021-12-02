Потяги на акумуляторах заощадять $6,5 млрд щороку та покращать екологію, — вчені

Впровадження акумуляторних технологій у залізничну галузь дозволить запобігти викиду 35 млн тонн вуглекислого газу щороку, вважають експерти.

Фахівці з Національної лабораторії Лоуренса Берклі (Berkeley Lab) у співпраці з дослідниками Каліфорнійського університету дійшли висновку, що застосування електропоїздів із акумуляторною батареєю зможе заощадити $6,5 млрд на рік і запобігти викиду 35 млн тонн вуглекислого газу щорічно. Про це повідомляє видання Sci Tech Daily.

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Технологія застосування акумуляторних батарей може досить просто інтегруватися в конструкцію сучасних дизель-електричних локомотивів, причому її використання вимагатиме невеликих фінансових вкладень.

Справа в тому, що в дизель-електричних поїздах дизельний двигун з'єднаний із генератором змінного струму, який потім подає електроенергію на електродвигуни, підключені до осей локомотивів, тому установка акумуляторів цілком можлива, оскільки в дизель-електричних поїздах вже є електродвигун. Проблема в тому, що для забезпечення достатньої потужності електродвигунів потрібні дуже потужні акумулятори.

"Значні просування в акумуляторних технологіях у поєднанні з існуючою електричною трансмісією у вантажних поїздах, переважно дизель-електричних, відкривають шлях до швидкого переходу на акумуляторно-електричні вантажні поїзди. Причому зі значною економією коштів", — сказав учений із Berkeley Lab Амол Фадке.

Крім того, експерт вважає, що посилити потужність поїзда можна за допомогою причіпки додатково вагона з акумуляторами.

[ + – ] Акумуляторний вагон має модульну конструкцію та може застосовуватись у різних галузях.

Що спричинять нові рішення на залізничному транспорті?

Експерти вважають, що перехід на вантажні перевезення з використанням акумуляторних батарей скоротить щорічні викиди вуглекислого газу в галузі більш ніж наполовину. Звичайно ж, існують і альтернативні підходи. Наприклад, стандартна електрифікація залізничних напрямків або застосування водневого палива в локомотивах. Проте фахівці стверджують, що використання акумуляторної технології є найбільш економічним та довгостроковим рішенням із безліччю додаткових переваг.

Одним із них є зниження навантаження на електромережу, що підвищує її стабільність. Учені навели як приклад випадок, який стався в 1998 році на північному сході США, коли через шторм без електрики залишилося більше мільйона людей. Тоді уряд використав електричний локомотив, щоб забезпечити електроенергією рятувальні операції.

"Ми можемо декарбонізувати деякі сектори за допомогою існуючих технологій, що допоможе нам набагато швидше досягти наших кліматичних цілей. Це безпрограшний варіант", — сказав фахівець Berkeley Lab Ноель Бахтіан.

Нагадаємо, що виробник вантажних поїздів Wabtec (США) у співпраці з Університетом Карнегі-Меллон представив перший у світі акумуляторний електровоз. Локомотив має 18 тисяч літій-іонних батарей, які забезпечують йому таку ж потужність, як сто автомобілів Tesla.