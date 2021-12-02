Эра зеттабайтов. Microsoft разработала новый метод записи и чтения информации в формате ДНК

Новый молекулярный контроллер повысит скорость записи и чтения информации в формате ДНК в 1000 раз. Это позволит в будущем создать коммерческое хранилище ДНК.

Microsoft Research разработала молекулярный контроллер (DNA), с помощью которого возможно повысить скорость записи и чтения информации в формате ДНК в 1000 раз. Об этом сообщается в блоге Microsoft.

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Контроллер разработан Microsoft в сотрудничестве с специалистами Лаборатории молекулярных информационных систем (MISL) Вашингтонского университета. Он представляет собой крошечный чип, который способен синтезировать слои ДНК на три порядка плотнее, что позволяет увеличить пропускную способность ДНК, а также записывать и считывать данные в сотни раз быстрее.

[ + – ] схема 1 молекулярного контроллера Microsoft Research

Ученые утверждают, что новый контроллер имеет явное преимущество перед существующими носителями с плотностью более 1 эксабайта на кубический дюйм, что весьма важно в условиях растущего спроса на хранения данных. По словам вице-президента по исследованиям IDC Global DataSphere Джон Райднинга, объем данных, хранящихся в глобальной сфере хранения, удваивается примерно каждые четыре года, а спрос на хранение данных будет расти на 20,4 процента в годовом исчислении и к 2024 году достигнет почти 9 зеттабайт по всему миру.

Кроме того метод повышение скорости записи с помощью нового DNA значительно снижает стоимость написания синтетического кода ДНК. Недавние оценки показывают, что стоимость синтеза 1 мегабита информации может достигать 3500 долларов. По мнению ученых, новый метод может помочь в будущем создать коммерческое хранилище ДНК.

[ + – ] схема 2 молекулярного контроллера Microsoft Research

Хранилищам ДНК еще предстоит пройти долгий путь и преодолеть много технологических преград. Однако сотрудники компании Microsoft продолжают решать сложные задачи — они параллельно работают над созданием голографического хранилища данных в рамках своего проекта Project Silica, который также обещает приблизить эру зеттабайтов.

Ранее сообщалось, что корейские ученые запустили инновационный микрожидкостный процессор, который использует ДНК вместо электроники. Авторы исследования напечатали прототип процессора на 3D-принтере и показали его возможности во время испытаний.

Ученые из США представили новый метод записи данных в форме ДНК, который занимает считанные минуты. Для этого была использована новая ферментная система для синтеза ДНК, которая записывает быстро изменяющиеся сигналы окружающей среды непосредственно в последовательности ДНК.