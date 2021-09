Корейские физики разработали "живой" чип на основе ДНК: он подключается к ПК и смартфонам

Процессор, использующий ДНК для вычислений, потребляет мало энергии и может полностью заменить электронные аналоги в будущем.

Ученые из Южной Кореи запустили инновационный микрожидкостный процессор, который использует ДНК вместо электронной "начинки".

Подробности об изобретении опубликовало издание The Register.

Сотрудники Инчхонского национального университета утверждают, что совершили прорыв в компьютерных технологиях. Ранее для проведения вычислений с помощью "живых" молекул ДНК инженерам приходилось вручную перемешивать сложные цепочки, запуская химические реакции, а новый чип делает все автоматически и программируемо, хотя для этого его необходимо подключить к компьютеру, смартфону или другому электронному устройству.

Авторы исследования напечатали прототип процессора на 3D-принтере и показали его возможности во время испытаний. Для проведения математических операций устройство использует принципы булевой алгебры, чтобы превращать одноцепочные ДНК в "логические ворота", которые соединяются для ввода цепочек с дополнительными последовательностями. В результате получается двоичный результат в формате "правда или ложь" (true-or-false) в зависимости от размере итоговой ДНК.

Ученые признали, что их прототип микрожидкостного процессора является "сырым" и может выполнять операции AND ("и"), OR ("или"), XOR ("исключающее или") и NOT ("не"). В то же время, они верят в потенциал своего изобретения, которое должно способствовать разработке сложных функциональных возможностей, например, схем функционирующих так же, как человеческий мозг. Команда намерена продолжить работу, создавая новые алгоритмы, решения и системы хранения ДНК.

"Мы надеемся, что процессоры на основе ДНК заменят электронные процессоры в будущем, потому что они потребляют меньше энергии, что приведет к помочь с глобальным потеплением. Чипы на основе ДНК также предоставляют платформу для сложных вычислений, таких как решения для глубокого обучения и математическое моделирование", — заявил доктор философии Юнджун Сонг, один из авторов исследования.

