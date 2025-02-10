Как будут выглядеть люди через 1000 лет: прогноз ученых может удивить (фото)

На основе предположений ученых, которые являются неожиданными, с помощью ИИ были созданы изображения людей будущего.

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Если посмотреть на наших предков приматов, то можно подумать, что эволюция человека закончилась. Но некоторые ученые считают, что на самом деле это не так и через 1000 лет люди будут выглядеть совсем иначе. Благодаря изменению нашей планеты и развитию технологий человечество также изменится, считают ученые. С помощью искусственного интеллекта (ИИ) издание Daily Mail создало изображения людей в будущем, основываясь на прогнозах ученых.

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Ученые считают, что в 3025 году люди будут выглядеть более однообразно, у среднестатистического человека будет более темная кожа, и самое интересно, что люди могут быть привлекательнее, чем мы сегодня.

Люди через 1000 лет будут ниже ростом

В прошлом самой большой движущей силой эволюции была смерть людей, не успевших завести детей и передать свои гены. Благодаря современной медицине все больше людей живут достаточно долго, чтобы иметь детей. Это означает, что другая сила определит, какие гены станут более распространенными.

Марк Томас из Университетского колледжа Лондона говорит, что люди, у которых больше детей, с большей вероятностью передадут свои гены дальнейшим поколениям. И это может привести к тому, что в будущем люди могут иметь более низкий рост.

Томас говорит, что это предположение основано на том, что раннее половое созревание связано с меньшим ростом. Раннее достижение половой зрелости позволяет организмам иметь больше потомства на протяжении всей жизни, но это, по-видимому, компенсируется уменьшением размера.

Если люди, которые достигают половой зрелости раньше, в конечном итоге заводят больше детей, гены, которые вызывают как раннее половое созревание, так и более низкий рост, могут увеличиться в популяции, считает ученый.

Люди через 1000 лет будут более привлекательными

Поскольку меньше людей умирает, важнейшим фактором, определяющим эволюцию, будет то, сколько детей может иметь человек. Одним из потенциальных последствий этого может стать то, что это может сделать мужчин более привлекательными.

Поскольку женщины выбирают своих партнеров более свободно, более привлекательные мужчины будут передавать свою генетику. Это может означать, что человеческая раса станет более привлекательной с течением времени Фото: Daily Mail

По словам Томаса, у всех млекопитающих самки выбирают себе самых лучших партнеров. Если же речь идет о человечестве, что дальнейшая либерализация общества приведет к тому все больше и больше женщин будут делать особенно тщательный выбор среди мужчин, которые им больше всего нравятся. И это касается не только внешности, хотя она играет свою важную роль.

Таким образом, в течение следующей тысячи лет, по мере того, как более привлекательные мужчины будут передавать свои гены, человечество может стать немного красивее, считает ученый.

Люди через 1000 лет будут иметь более темную кожу и более однородный внешний вид

Одним из самых больших изменений, которые прогнозируют ученые, является то, что человечество станет гораздо более однородным по внешнему виду. На протяжении значительной части человеческой истории отдельные популяции оставались относительно изолированными друг от друга. Но по сравнению с прошлым люди разных этнических групп уже смешиваются гораздо чаще.

В будущем межрасовые партнерства и миграция на большие расстояния, вероятно, станут более распространенными. Это может означать, что люди начнут больше походить на людей современного Маврикия или Бразилии, где многие культуры смешивались в течение нескольких поколений Фото: Daily Mail

Джейсон Ходжсон из Университета Англии Раскина, считает, что на индивидуально уровне среднестатистический человек в будущем станет более генетически разнообразным, поскольку он будет наследовать черты большего количества популяций. Но на уровне популяции это может привести к уменьшению вариативности внушенного вида людей. Предполагается, что большинство людей также будут иметь более темную кожу.

Усовершенствованные люди будущего

Такие инструменты, как редактирование генов и технологические усовершенствования, сделают людей здоровее, умнее и привлекательнее Фото: Daily Mail

Новые технологии могут дать людям возможность формировать собственную эволюцию, считает Ходжсон. Люди смогут редактировать гены по своему желанию. Таким образом в будущем родители смогут выбрать каким именно должен быть их ребенок, включая рост, внешность и уровень интеллекта.

С другой стороны, люди могут использовать новые технологии для приобретения особенностей, которые свойственны животным, а не человеку. За счет этого люди могут стать более усовершенствованными существами с помощью модификации своих тел. И конечно же люди смогут внедрять в свои тела те или иные технологии в будущем, считает ученый.

Люди через 1000 лет будут иметь меньший мозг

Роберт Брукс из Университета Нового Южного Уэльса считает, что человечески мозг может уменьшится в течение тысячи лет. Ученый считает, что по мере того, как компьютеры возьмут на себя все больше функций, необходимость в большом мозге отпадет. Это может привести к тому, что люди станут менее развитыми в интеллектуальном плане. Зачем много думать, если за тебя думают компьютеры?

Наша растущая зависимость от технологий может означать, что люди в будущем будут быстро развиваться посредством биологического усовершенствования. В то же время, больше технологий может повлиять на нашу физиологию удивительным образом Фото: Daily Mail

Люди будущего будут более приспособлены к условиям космоса

В будущем часть людей отправится покорять другие миры Солнечной системы и даже другие звездные системы, предполагает Джон Хоукс из Висконсинского университета в Мадисоне.

Долгосрочные космические путешествия создадут потенциал для появления небольших человеческих популяций, которые будут отличаться от жителей Земли. Таким образом эволюция приведет к тому, что люди в космосе начнут адаптироваться к новым условиям в течение нескольких поколений.

Люди могут стать выше и развить более длинные руки, чтобы лучше работать в условиях низкой гравитации. Человеческие глаза могут стать больше и более чувствительными к свету, чтобы луч выше видеть в новых условиях.

В далеком будущем у людей могут развиться длинные руки, высокие тела и большие глаза, чтобы выжить в условиях низкой гравитации и тусклого света далеких планет Фото: Daily Mail

В то же время, как считает ученый, подобные адаптации к космосу могут произойти и с помощью внедрения в тело человека разных технологий.

Как уже писал Фокус, из-за угрозы из космоса пассажирские самолеты ждет катастрофа, предупреждают ученые. Исследование показывает, что с ростом количества запусков ракет и спутников в космос, возрастет вероятность того, что обломки космического мусора могут врезаться в пассажирские самолеты.

Также Фокус писал о том, как наш мозг научился подавлять чувство страха. Многим из нас знакомо чувство страха, которое порой способно попросту сковать наши движения и разум. Однако недавно ученые обнаружили, что наш мозг научился необычным образом анализировать и "выключать" его, используя уникальный механизм.