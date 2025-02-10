Який вигляд матимуть люди через 1000 років: прогноз учених може здивувати (фото)

На основі припущень учених, які є несподіваними, за допомогою ШІ було створено зображення людей майбутнього.

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Якщо подивитися на наших предків приматів, то можна подумати, що еволюція людини закінчилася. Але деякі вчені вважають, що насправді це не так і за 1000 років люди виглядатимуть зовсім інакше. Завдяки зміні нашої планети та розвитку технологій людство також зміниться, вважають учені. За допомогою штучного інтелекту (ШІ) видання Daily Mail створило зображення людей у майбутньому, ґрунтуючись на прогнозах учених.

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Вчені вважають, що в 3025 році люди матимуть більш одноманітний вигляд, у середньостатистичної людини буде темніша шкіра, і найцікавіше, що люди можуть бути привабливішими, ніж ми сьогодні.

Люди через 1000 років будуть нижчими на зріст

У минулому найбільшою рушійною силою еволюції була смерть людей, які не встигли завести дітей і передати свої гени. Завдяки сучасній медицині все більше людей живуть досить довго, щоб мати дітей. Це означає, що інша сила визначить, які гени стануть більш поширеними.

Марк Томас з Університетського коледжу Лондона каже, що люди, у яких більше дітей, з більшою ймовірністю передадуть свої гени подальшим поколінням. І це може призвести до того, що в майбутньому люди можуть мати нижчий зріст.

Томас каже, що це припущення ґрунтується на тому, що раннє статеве дозрівання пов'язане з меншим зростом. Раннє досягнення статевої зрілості дає змогу організмам мати більше потомства протягом усього життя, але це, мабуть, компенсується зменшенням розміру.

Якщо люди, які досягають статевої зрілості раніше, зрештою заводять більше дітей, гени, які викликають як раннє статеве дозрівання, так і нижчий зріст, можуть збільшитися в популяції, вважає вчений.

Люди через 1000 років будуть більш привабливими

Оскільки менше людей помирає, найважливішим фактором, що визначає еволюцію, буде те, скільки дітей може мати людина. Одним із потенційних наслідків цього може стати те, що це може зробити чоловіків привабливішими.

Оскільки жінки обирають своїх партнерів більш вільно, привабливіші чоловіки передаватимуть свою генетику. Це може означати, що людська раса стане більш привабливою з плином часу Фото: Daily Mail

За словами Томаса, у всіх ссавців самки обирають собі найкращих партнерів. Якщо ж ідеться про людство, що подальша лібералізація суспільства призведе до того, що дедалі більше і більше жінок робитимуть особливо ретельний вибір серед чоловіків, які їм найбільше подобаються. І це стосується не лише зовнішності, хоча вона відіграє свою важливу роль.

Таким чином, протягом наступної тисячі років, у міру того, як привабливіші чоловіки передаватимуть свої гени, людство може стати трохи красивішим, вважає вчений.

Люди через 1000 років матимуть темнішу шкіру і більш однорідний зовнішній вигляд

Однією з найбільших змін, які прогнозують науковці, є те, що людство стане набагато одноріднішим за зовнішнім виглядом. Протягом значної частини людської історії окремі популяції залишалися відносно ізольованими одна від одної. Але порівняно з минулим люди різних етнічних груп уже змішуються набагато частіше.

У майбутньому міжрасові партнерства і міграція на великі відстані, ймовірно, стануть більш поширеними. Це може означати, що люди почнуть більше бути схожими на людей сучасного Маврикія або Бразилії, де багато культур змішувалися протягом кількох поколінь. Фото: Daily Mail

Джейсон Ходжсон з Університету Англії Раскіна, вважає, що на індивідуальному рівні середньостатистична людина в майбутньому стане більш генетично різноманітною, оскільки вона успадковуватиме риси більшої кількості популяцій. Але на рівні популяції це може призвести до зменшення варіативності навіяного вигляду людей. Передбачається, що більшість людей також матимуть темнішу шкіру.

Удосконалені люди майбутнього

Такі інструменти, як редагування генів і технологічні вдосконалення, зроблять людей здоровішими, розумнішими і привабливішими Фото: Daily Mail

Нові технології можуть дати людям можливість формувати власну еволюцію, вважає Ходжсон. Люди зможуть редагувати гени за своїм бажанням. Таким чином у майбутньому батьки зможуть вибрати якою саме має бути їхня дитина, включно зі зростом, зовнішністю та рівнем інтелекту.

З іншого боку, люди можуть використовувати нові технології для набуття особливостей, які властиві тваринам, а не людині. За рахунок цього люди можуть стати більш вдосконаленими істотами за допомогою модифікації своїх тіл. І звісно ж люди зможуть впроваджувати у свої тіла ті чи інші технології в майбутньому, вважає вчений.

Люди через 1000 років матимуть менший мозок

Роберт Брукс з Університету Нового Південного Уельсу вважає, що людський мозок може зменшиться протягом тисячі років. Вчений вважає, що в міру того, як комп'ютери візьмуть на себе дедалі більше функцій, необхідність у великому мозку відпаде. Це може призвести до того, що люди стануть менш розвиненими в інтелектуальному плані. Навіщо багато думати, якщо за тебе думають комп'ютери?

Наша зростаюча залежність від технологій може означати, що люди в майбутньому будуть швидко розвиватися за допомогою біологічного вдосконалення. Водночас, більше технологій може вплинути на нашу фізіологію дивовижним чином Фото: Daily Mail

Люди майбутнього будуть більш пристосовані до умов космосу

У майбутньому частина людей вирушить підкорювати інші світи Сонячної системи і навіть інші зоряні системи, припускає Джон Хоукс із Вісконсинського університету в Мадісоні.

Довгострокові космічні подорожі створять потенціал для появи невеликих людських популяцій, які відрізнятимуться від жителів Землі. Таким чином еволюція призведе до того, що люди в космосі почнуть адаптуватися до нових умов протягом кількох поколінь.

Люди можуть стати вищими і розвинути довші руки, щоб краще працювати в умовах низької гравітації. Людські очі можуть стати більшими та більш чутливими до світла, щоб промінь вище бачити в нових умовах.

У далекому майбутньому у людей можуть розвинутися довгі руки, високі тіла і великі очі, щоб вижити в умовах низької гравітації і тьмяного світла далеких планет Фото: Daily Mail

Водночас, як вважає вчений, подібні адаптації до космосу можуть відбутися і за допомогою впровадження в тіло людини різних технологій.

Як уже писав Фокус, через загрозу з космосу на пасажирські літаки чекає катастрофа, попереджають учені. Дослідження показує, що зі зростанням кількості запусків ракет і супутників у космос, зросте ймовірність того, що уламки космічного сміття можуть врізатися в пасажирські літаки.

Також Фокус писав про те, як наш мозок навчився пригнічувати почуття страху. Багатьом із нас знайоме почуття страху, яке часом здатне просто скувати наші рухи і розум. Однак нещодавно вчені виявили, що наш мозок навчився незвичним чином аналізувати і "вимикати" його, використовуючи унікальний механізм.