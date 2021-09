Корейські фізики розробили "живий" чіп на основі ДНК: він підключається до ПК і смартфонів

Процесор, який використовує ДНК для обчислень, споживає мало енергії і може повністю замінити електронні аналоги в майбутньому.

Вчені з Південної Кореї запустили інноваційний мікрорідкий процесор, який використовує ДНК замість електронної "начинки".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Подробиці про винахід опублікувало видання The Register.

Співробітники Інчхонського національного університету стверджують, що зробили прорив у комп'ютерних технологіях. Раніше для проведення обчислень за допомогою "живих" молекул ДНК інженерам доводилося вручну перемішувати складні ланцюжки, запускаючи хімічні реакції, а новий чіп робить все автоматично і програмовано, хоча для цього його необхідно підключити до комп'ютера, смартфона або іншому електронного пристрою.

Автори дослідження надрукували прототип процесора на 3D-принтері і показали його можливості під час випробувань. Для проведення математичних операцій пристрій використовує принципи булевої алгебри, щоб перетворювати одноланцюгову ДНК на "логічні ворота", які з'єднуються для введення ланцюжків з додатковими послідовностями. В результаті виходить двійковий результат у форматі "правда чи брехня" (true-or-false) в залежності від розміру підсумкової ДНК.

Вчені визнали, що їхній прототип мікрорідкого процесора є "сирим" і може виконувати операції AND ("і"), OR ("або"), XOR ("виключає або") і NOT ("не"). У той же час вони вірять у потенціал свого винаходу, який має сприяти розробці складних функціональних можливостей, наприклад, схем, які функціонують так само, як людський мозок. Команда має намір продовжити роботу, створюючи нові алгоритми, рішення і системи зберігання ДНК.

"Ми сподіваємося, що процесори на основі ДНК замінять електронні процесори в майбутньому, тому що вони споживають менше енергії, що призведе до допомогти з глобальним потеплінням. Чіпи на основі ДНК також надають платформу для складних обчислень, таких як рішення для глибокого навчання і математичне моделювання", — заявив доктор філософії Юнджун Сонг, один із авторів дослідження.

Раніше вчені представили надпродуктивний фотонний процесор, який "рахує зі швидкістю світла". Нанофотонний аналоговий чіп споживає менше енергії і працює ефективніше за будь-якого сучасного аналога. Для його створення вибрали програмований матеріал — оксид індію-олова.

Писали також, що стартап Ventana Micro Systems створили найпотужніший процесор-конструктор для серверів. Платформа на основі 64-бітної архітектури RISC-V є модульною, тому клієнти зможуть підібрати конфігурацію під свої специфічні потреби.