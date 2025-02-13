Ким Чен Ын уничтожил последний намек на примирение с Южной Кореей: что он сделал

Курорт на горе Кымгансан, в котором жили семьи, разлученные войной, демонтируется Северной Кореей.

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Официальный Сеул заявил, что Северная Корея демонтирует на горе Кымгансан объект, который использовался для проведения встреч семей, разлученных после Корейской войны. Это является очередным признаком обострения напряженности между двумя Кореями. Об этом пишет CNN.

Курорт, где встречались разлученные семьи, уничтожили

Министерство по делам объединения Сеула, которое занимается отношениями между двумя Кореями, в своем заявлении настоятельно призвало Северную Корею немедленно прекратить действия на участке вблизи границы.

Министерство заявило, что снос объекта является "антигуманным актом, попирающим волю разлученных семей".

В последние годы Северная Корея ужесточает риторику в отношении своего южного соседа, называя Южную Корею "враждебным государством".

Уничтожение курорта, где встречались разлученные семьи, стало еще одним свидетельством того, что Ким Чен Ын не желает примирения. В 2024 году официальный Пхеньян уничтожил на своей стороне участки автомобильных дорог и железнодорожных путей, взорвав их. Это побудило южнокорейских военных сделать в то время предупредительные выстрелы.

Пхеньян взорвал дороги, ведущие на юг

В 2023 году Пхеньян отказался от военного соглашения 2018 года, призванного снизить риск непреднамеренных столкновений между двумя странами, которые формально остаются в состоянии войны, что побудило Юг предпринять аналогичный шаг.

Тем не менее, в последнее время появились признаки того, что Северная Корея снова откроется для туристов, только из ряда избранных стран. Южной Кореи в списке нет. КНДР закрыла границы для туризма из-за пандемии COVID-19.

Базирующаяся в Пекине компания Koryo Tours в четверг заявила, что туры в Северную Корею "официально возобновлены".

Напомним, специально для туристов из России в КНДР обустраивают курортную зону Вонсан-Кальма. Это огромный комплекс отелей, но у него "дурно пахнущая" история. Пока он стоял заброшенным – его облюбовали бездомные.