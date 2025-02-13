Кім Чен Ин знищив останній натяк на примирення з Південною Кореєю: що він зробив

Курорт на горі Кимгансан, у якому жили сім'ї, розлучені війною, демонтує Північна Корея.

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Офіційний Сеул заявив, що Північна Корея демонтує на горі Кимгансан об'єкт, який використовувався для проведення зустрічей сімей, розлучених після Корейської війни. Це є черговою ознакою загострення напруженості між двома Кореями. Про це пише CNN.

Курорт, де зустрічалися розлучені сім'ї, знищили

Міністерство у справах об'єднання Сеула, яке опікується відносинами між двома Кореями, у своїй заяві настійно закликало Північну Корею негайно припинити дії на ділянці поблизу кордону.

Міністерство заявило, що знесення об'єкта є "антигуманним актом, що зневажає волю розлучених сімей".

Останніми роками Північна Корея посилює риторику щодо свого південного сусіда, називаючи Південну Корею "ворожою державою".

Знищення курорту, де зустрічалися розлучені сім'ї, стало ще одним свідченням того, що Кім Чен Ин не бажає примирення. У 2024 році офіційний Пхеньян знищив на своєму боці ділянки автомобільних доріг і залізничних шляхів, підірвавши їх. Це спонукало південнокорейських військових зробити на той час попереджувальні постріли.

Пхеньян підірвав дороги, що ведуть на південь

У 2023 році Пхеньян відмовився від військової угоди 2018 року, покликаної знизити ризик ненавмисних зіткнень між двома країнами, які формально залишаються у стані війни, що спонукало Південь зробити аналогічний крок.

Проте останнім часом з'явилися ознаки того, що Північна Корея знову відкриється для туристів, тільки з низки обраних країн. Південної Кореї у списку немає. КНДР закрила кордони для туризму через пандемію COVID-19.

Компанія Koryo Tours, що базується в Пекіні, у четвер заявила, що тури до Північної Кореї "офіційно відновлено".

Нагадаємо, спеціально для туристів із Росії в КНДР облаштовують курортну зону Вонсан-Кальма. Це величезний комплекс готелів, але в нього "погано пахне" історія. Поки він стояв покинутим — його облюбували безхатьки.